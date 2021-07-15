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Минздрав Чехии: 4 030 человек из 3,86 миллиона вакцинированных заразились коронавирусом

Минздрав Чехии: 4 030 человек из 3,86 миллиона вакцинированных заразились коронавирусом

420on.cz 287
В Чехии covid-19 заразились 4030 человек из 3,86 миллиона полностью привитых людей. У большинства из них положительный результат теста был зафиксирован через несколько дней после прививки. По прошествии 14 дней, когда вакцина дает максимальную защиту, число инфицированных составило 0,06% (1800 человек) от общего количества привитых.
Минздрав Чехии: 4 030 человек из 3,86 миллиона вакцинированных заразились коронавирусом

Об этом сегодня после переговоров с президентом Чешской медицинской палаты Миланом Кубеком заявил министр здравоохранения Адам Войтех.

«Ясно, что ни одна вакцина в мире не защищает на сто процентов. Мы не можем ожидать, что никто вообще заразится», — сказал министр. Вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализацию. По его словам, легкое течение болезни наблюдалось у 0,01% от общего количества инфицированных и привитых людей. Еще меньше было тяжелых случаев.

Прививки следует делать молодым и здоровым людям, даже если они не находятся в группе риска. «Если они заболеют, они могут заразить кого-то еще. Например, человека, который не может сделать прививку по состоянию здоровья», — сказал Войтех, добавив, что именно поэтому необходимо создать коллективный иммунитет.

При распространении мутации дельта коллективный иммунитет будет сформирован, когда будут привиты 85% населения. По словам Кубека, непривитые люди ведут себя как безбилетные пассажиры. «Они хотели бы воспользоваться коллективным иммунитетом, но они не хотят способствовать этому. Мы должны попытаться убедить этих людей купить билет и внести свой вклад в коллективный иммунитет», — сказал он.

По словам Кубека, сейчас в республике вакцинированы 83% врачей, 75% медсестер и около 70% иного медицинского персонала. «Непривитые врачи в подавляющем большинстве категорически против вакцинации. Часто это люди, которые переболели коронавирусом, получили антитела и пока не хотят вакцинироваться», — добавил он.

Кубек сообщил, что коронавирусом заболели около 77 тысяч медицинских работников, в том числе 12 тысяч врачей. На рубеже октября и ноября заразились более 17 500 человек. За последние семь дней среди медработников нет ни одного случая инфицирования, сейчас болеют 37 активных случаев.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Министерство здравоохранения коронавирус Чехия статистика вакцинация прививки
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