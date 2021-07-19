В Чехии зафиксирован первый случай новой мутации коронавируса — дельта плюс

​Государственный институт здравоохранения Чехии (SZÚ) 19 июля сообщил о первом случае заражения мутацией коронавируса дельта плюс. Сейчас в общем количестве новых случаев инфицирования доля индийской (дельта) мутации составляет от 70% до 80%.

Национальная справочная лаборатория при SZÚ недавно выявила один случай разновидности этой мутации — дельта-плюс — в Южно-Моравском крае.

«Заражена 30-летняя женщина из Южно-Моравского края. Этим занимается областная санитарно-гигиеническая станция, новых случаев заболевания зарегистрировано не было», — уточнила директор Государственного института здравоохранения Барбора Мацкова.

В Европе мутация дельта плюс впервые появилась в Англии в апреле этого года, пока анализ подтвердил наличие этого генома в 196 образцах в европейских странах. Дельта плюс наиболее распространена в Польше и Португалии. Исследователи еще не опубликовали данные о поведении этого нового варианта коронавируса. Неясно, является ли он более заразным, чем дельта, и тяжелее ли само заболевание.

Дельта, которая распространилась по Индии, гораздо более заразна, но ученые говорят, что она не вызывает более тяжелого течения болезни.

Так называемый альфа-вариант или британская мутация, распространившаяся в начале года, представлена ​​в Чехии примерно 10% от общего количества случаев, на южноафриканские и бразильские варианты приходится примерно по 1%.

По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, необходимо реагировать на распространение дельты. «Давно доказано, что дельта очень агрессивна и постепенно доминирует. Утром у нас была дискуссия по этому поводу в совете по рискам для общественного здоровья. У меня нет информации, что правительство будет предпринимать какие-либо регулирующие меры, но на это нужно будет как-то отреагировать», — сказал Гамачек в понедельник.

«Лучший совет — сделать прививку. Тот факт, что правительство постепенно открывает возможность вакцинации без регистрации, является еще одним шагом в ускорении охвата населения вакцинацией», — добавил Гамачек.

Источник: novinky.cz

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