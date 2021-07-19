Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.68
USD
21.76
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d 21 °C
В Чехии зафиксирован первый случай новой мутации коронавируса — дельта плюс

В Чехии зафиксирован первый случай новой мутации коронавируса — дельта плюс

420on.cz 310
​Государственный институт здравоохранения Чехии (SZÚ) 19 июля сообщил о первом случае заражения мутацией коронавируса дельта плюс. Сейчас в общем количестве новых случаев инфицирования доля индийской (дельта) мутации составляет от 70% до 80%.
В Чехии зафиксирован первый случай новой мутации коронавируса — дельта плюс

Национальная справочная лаборатория при SZÚ недавно выявила один случай разновидности этой мутации — дельта-плюс — в Южно-Моравском крае.

«Заражена 30-летняя женщина из Южно-Моравского края. Этим занимается областная санитарно-гигиеническая станция, новых случаев заболевания зарегистрировано не было», — уточнила директор Государственного института здравоохранения Барбора Мацкова.

В Европе мутация дельта плюс впервые появилась в Англии в апреле этого года, пока анализ подтвердил наличие этого генома в 196 образцах в европейских странах. Дельта плюс наиболее распространена в Польше и Португалии. Исследователи еще не опубликовали данные о поведении этого нового варианта коронавируса. Неясно, является ли он более заразным, чем дельта, и тяжелее ли само заболевание.

Дельта, которая распространилась по Индии, гораздо более заразна, но ученые говорят, что она не вызывает более тяжелого течения болезни.

Так называемый альфа-вариант или британская мутация, распространившаяся в начале года, представлена ​​в Чехии примерно 10% от общего количества случаев, на южноафриканские и бразильские варианты приходится примерно по 1%.

По словам министра внутренних дел Яна Гамачека, необходимо реагировать на распространение дельты. «Давно доказано, что дельта очень агрессивна и постепенно доминирует. Утром у нас была дискуссия по этому поводу в совете по рискам для общественного здоровья. У меня нет информации, что правительство будет предпринимать какие-либо регулирующие меры, но на это нужно будет как-то отреагировать», — сказал Гамачек в понедельник.

«Лучший совет — сделать прививку. Тот факт, что правительство постепенно открывает возможность вакцинации без регистрации, является еще одним шагом в ускорении охвата населения вакцинацией», — добавил Гамачек.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели 12.07 – 18.07
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус правительство Министерство здравоохранения Чехия статистика вакцинация
Читайте
по теме 
Решение принято: с 1 сентября за тесты платят все жители Чехии
19.07.2021 17:44 Коронавирус
Решение принято: с 1 сентября за тесты платят все жители Чехии
298
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
19.07.2021 10:13 Общество
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
773
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 19.07.21
19.07.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 19.07.21
197494
Ковид в числах: сводка цифр по Чехии
17.07.2021 12:06 Коронавирус
Ковид в числах: сводка цифр по Чехии
1193
Последние новости:
19
июля
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
19.07.2021 13:30 Общество
Мужчина в Праге переодевался в полицейского, чтобы не платить за проезд
1263
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
19.07.2021 10:13 Общество
Интерес к онлайн-знакомствам вырос: эти сайты посещают 75% чехов
773
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка
19.07.2021 09:10 Общество
В Таборе поймали двух зубров, сбежавших из зоопарка
353
Главные итоги недели: 12.07 — 18.07
19.07.2021 10:15 Общество
Главные итоги недели: 12.07 — 18.07
1697
18
июля
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
18.07.2021 14:30 Общество
Вандалы вновь разрисовали Карлов мост в Праге
2259
17
июля
В Праге полиция провела рейды по ночным клубам
17.07.2021 10:16 Общество
В Праге полиция провела рейды по ночным клубам
2776
16
июля
МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
16.07.2021 17:44 Общество
МОШЕННИКИ В СТРАХОВАНИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
3687
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
16.07.2021 14:14 Общество
Грозовое предупреждение объявлено по всей Чехии
8049
Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон
16.07.2021 12:17 Экономика
Убытки от ураганов в Чехии оценивают в 4,5 миллиарда крон
1770
Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге
16.07.2021 10:20 Общество
Пьяная пара занималась сексом в парке у главного вокзала в Праге
7252


Мобильная версия