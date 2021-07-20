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Минздрав Чехии представил новый план вакцинации

Минздрав Чехии представил новый план вакцинации

420on.cz 1402
Постепенно упразднять крупные центры вакцинации и приближать их к людям. Таков новый план правительства вакцинировать как можно больше людей препаратами от COVID-19, заявил министр здравоохранения Адам Войтех в интервью, опубликованном в газете Hospodářské noviny.
Минздрав Чехии представил новый план вакцинации

«Центры большой вместимости были важны в свое время, но теперь это не так. Мы должны быть ближе к людям и поддерживать открытие пунктов вакцинации без регистрации», — сказал Войтех.

После открытия прививочного центра без регистрации на главном вокзале в Праге государство пока не собирается использовать вокзалы в других городах. Торговые центры — это направление, в котором сейчас хочет двигаться правительство. «Например, торговый центр Olympia в Брно, Nová Karolina в Остраве или в других местах. Там сосредоточено большое количество людей», — описывает следующий шаг Войтех.

Еще одним инструментом вакцинации как можно большего числа людей станут мобильные бригады, которые будут координировать действия в регионах. 

Министр здравоохранения также заявил, что будет проведет аудит и будет наказывать безответственные лаборатории, которые не сообщают о мутациях. Войтех не исключил административного производства или применения к ним санкций. 

С 1 июля все лаборатории должны проверять все положительные тесты с помощью так называемого дискриминационного метода ПЦР, который может подтвердить подозрение на различные штаммы вируса. По мнению экспертов, тщательный мониторинг появления новых мутаций может предотвратить начало новой волны эпидемии. Проблема в том, что лаборатории представляют образцы с опозданием, хотя о новой мутации они обязаны сообщить в течение 48 часов.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус Министерство здравоохранения Чехия вакцинация прививки
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