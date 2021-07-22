Три игрока чешской сборной на Олимпиаде в Токио заразились коронавирусом

Чешский Олимпийский комитет направил на Олимпиаду в Токио непривитого врача, у которого сразу после прилета был выявлен положительный тест на коронавирус. После этого коронавирусом заразился член сборной по игре в настольный теннис Павел Ширучек, он не сможет участвовать в Олимпиаде. Еще у двух спортсменов был положительный тест на антиген, сейчас они ждут результатов ПЦР-теста.

Врач Властимил Ворачек, который не был вакцинирован против Covid-19, летел в Токио на летние Олимпийские игры в самолете вместе с другими спортсменами. Помимо Ширучека, положительный тест на антиген был у игрока пляжного волейбола Ондрея Перушича и тренера по пляжному волейболу Симона Наруше.

Выяснилось, что не все пассажиры в самолете соблюдали эпидемические меры. Многие люди не носили медицинские маски или респираторы на протяжении всего полета. «Подавляющее большинство сняли маски после посадки в самолет», — сказал один из членов чешской сборной на условиях анонимности.

«Все пассажиры прошли тестирование дважды между 96 и 48 часами до вылета, подавляющее большинство из них были вакцинированы. Когда мы оцениваем риск перелета большей группой на одном самолете по сравнению с обычными рейсами, мы выбираем этот вариант. Например, британские спортсмены, летевшие с инфицированным не спортсменом, находятся на карантине. К сожалению, мы должны признать, что противоэпидемические правила были нарушены во время полета», — сказал Тибор Альфельди, директор по коммуникациям Чешского олимпийского комитета.

Источник: seznamzpravy.cz

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