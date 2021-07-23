Бабиш: при действующем составе правительства обязательной вакцинации не будет

«Чтобы было ясно: при этом правительстве не будет никаких обязательных прививок ни для кого, в том числе для медиков. Идет дискуссия об этом, пусть следующее правительство решает этот вопрос, но я считаю, что нет причин для обязательной вакцинации. Мы используем метод убеждения», — сказал Бабиш. По его словам, необходимо сделать вакцинацию максимально доступной для населения и организовать работу мобильных бригад.
«Введение обязательной вакцинации — это важный шаг. Из-за этого, вероятно, придется изменить закон об общественном здравоохранении. Но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал глава Минздрава Адам Войтех.
С начала недели темпы вакцинации против covid-19 в Чехии замедлились. в сутки подается менее вакцин, чем неделей ранее. В среду медики сделали 80 420 прививок, тогда как неделю назад — почти 95 000. В общей сложности введено 9,78 миллиона доз вакцины, полностью в Чехии привиты 4,5 миллиона человек.
Источник: ceskenoviny.cz
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