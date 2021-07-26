В Чехии закрыли десять летних детских лагерей из-за коронавируса

Гигиенистам пришлось закрыть десять летних лагерей из-за covid-19. В некоторых случаях достаточно было изолировать инфицированных детей и их друзей, с которыми они общались. Хотя перед отъездом каждый ребенок должен иметь отрицательный тест на коронавирус, были случаи, когда инфекция проявилась уже во время пребывания в лагере.

Самотестирование или тест на антиген не так точны, как метод ПЦР — особенно в первые дни болезни они часто бывают отрицательными. Организаторы узнают об инфекции только тогда, когда у детей появляется температура. Такой опыт был в летних лагерях в Пльзеньском, Остравском и Либерецком краях.

«В этом сезоне была прекращена работа скаутского лагеря в районе Страконице, где у четырех детей с повышенной температурой самотесты были положительными», — сообщила Мария Носкова из Областной санитарно-гигиенической станции Южночешского края. Впоследствии тест ПЦР подтвердил положительный результат у троих детей, из них в двух случаях есть подозрение на мутацию дельта. Всего в лагере было 23 ребенка, и все, кто контактировал с инфицированными, находились на карантине.

Еще один зараженный ребенок был в лагере в районе Фридек-Мистек. Результат теста сразу подтвердил подозрение, впоследствии симптомы стали проявляться и у других детей.

«Лагерь был закрыт, его участники помещены в карантин и прошли тесты ПЦР», — сказала Олдржишка Улманова из Областной гигиенической станции в Остраве. Коронавирус подтвердился у 20 из 90 участников лагеря.

В Пльзенском крае гигиенисты закрыли уже четыре лагеря. Еще два были досрочно прекращены самими организаторами. «ПЦР-тесты дали положительный результат в 40 случаях», — сказала Петра Лангова из областной санитарно-гигиенической станции.

Условия пребывания в летнем лагере были определены Минздравом в середине июня. При нахождении в лагере более семи дней все дети, которые делали тест на антиген по прибытии, должны пройти повторное тестирование на месте. На все время пребывания в лагере достаточно ПЦР-теста. Данные гигиенистов показывают, что с помощью тестирования удается выявить инфицированных еще до того, как они отправятся в лагерь.

Иногда в лагерь звонят гигиенисты и говорят, что у родителя, с которым ребенок контактировал перед отъездом, был положительный тест на covid. В этом случае ребенок уезжает домой и находится в карантине.

Источник: novinky.cz

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