С 1 августа в Чехии послабляют противоэпидемические меры

С 1 августа меры по борьбе с ковидом в Чехии смягчатся. По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, привитым и переболевшим людям уже будет разрешено танцевать на дискотеках. Правительство также увеличило количество людей, допущенных на различные мероприятия.

«Учитывая стагнацию эпидемической ситуации, мы приняли решение с первого августа принять очередной пакет послаблений. Мы позволим людям, которые были привиты, перенесли ковид в течение последних 180 дней или имеют на руках тест не старше 24 часов. Они смогут свободнотанцевать в соответствующих заведениях», – сказал министр здравоохранения Войтех после заседания правительства.

Что еще входит в новые послабления с 1 августа:

- Бассейны будут работать на полную мощность, а не только на 75%, как раньше.

- В замках разрешены экскурсии без тестов и сертификатов для групп до 20 человек.

- Количество зрителей на различных спортивных и культурных мероприятиях изменится с 5000 до 7000 снаружи и с 2000 до 3000 внутри.

- Увеличилось количество мероприятий на детских праздниках. Вновь может присутствовать тысяча участников вместо нынешних 500.

- Для спортсменов во время спортивных тренировок полностью исчезнут числовые ограничения, им придется выдерживать дистанцию ​​в 1,5 метра.

«Что важно, для абсолютного большинства площадок мы вводим стопроцентную вместимость. Но не более 3000 человек», – сказал Войтех, добавив, что в случае мероприятия с участием более трех тысяч человек ограничения не распространяются на вакцинированных людей или посетителей, перенесшим коронавирус в течение последних 6 месяцев.

В то же время правительство снимает с себя ответственность за заражение людей в сфере услуг. «Предоставляющий услуги не контролирует симптомы болезни, но это ответственность гражданина. Он не должен пользоваться услугами в случае недомоганий. Тем не менее, проверки будут проводиться по-прежнему», – сказал Войтех.

Источник: novinky.cz

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