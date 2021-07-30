Респираторы остаются. Минздрав скорректировал карантинные меры

Обязанность носить респираторы во внутренних помещениях сохранится. Исключение будет сделано только для людей, которые не могут носить средства защиты дыхательных путей по медицинским показаниям. Ношение респираторов и медицинских масок было отменено Высшим административным судом (ВАС) во вторник из-за недостаточной аргументации. Минздрав внес изменения в постановление.

«Мы скорректировали меру, поскольку суд запросил обоснование, чтобы она действительно отражала требования судей. Это основная противоэпидемическая мера во всех странах, ношение средств защиты органов дыхания не может рассматриваться как чрезвычайная мера. Мы дополнили документ и привлекли для этого экспертов», — сказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех 30 июля на пресс-конференции после заседания правительства.

Если был Минздрав не исправил постановление, то с 30 июля обязанность носить респираторы в общественном транспорте, магазинах и других внутренних помещениях была бы отменена. Однако этого не произойдет.

Иск в Верховный суд подал человек с инвалидностью, страдающий астмой. По состоянию здоровья он не может постоянно носить респиратор. По требованию суда Минздрав расширил перечень исключений — теперь носить респираторы не должны будут люди, которым это противопоказано из-за проблем со здоровьем, однако в этом случае необходимо подтверждение от врача.

Источник: novinky.cz

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