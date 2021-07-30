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С 1 августа для поездок в Германию нужен будет тест на коронавирус

С 1 августа для поездок в Германию нужен будет тест на коронавирус

420on.cz 682
​С воскресенья все туристы старше 12 лет, въезжающие в Германию, должны будут предъявлять отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о полной вакцинации или о том, они переболели covid-19.
С 1 августа для поездок в Германию нужен будет тест на коронавирус

Правительство Германии оправдало ужесточение ограничений стремлением максимально предотвратить “импорт” коронавирусной инфекции из-за границы, в том числе мутации дельта. Прибывших будут проверять независимо от того, каким транспортом они прибыли в страну (на самолете, автомобиле или поезде).

До сих пор требование сделать тест распространялось только на непривитых лиц, прибывающих в Германию на самолете. Теперь это правило касается всех видов транспорта, включая поезда и автомобили. Тест не потребуется только тем, кто пересекает границу транзитом.

«Правило очень простое: любой, кто не получил вакцину, должен сделать тест, независимо от того, приедет ли он на машине, поезде или самолете», — сказал премьер-министр Баварии Маркус Сёдер. Проверки на границах будут выборочными.

До сих пор в Германии было относительно мало случаев заражения по сравнению со многими европейскими странами. Однако в последние недели количество новых случаев инфицирования снова стало расти. За последние 24 часа в стране с населением 83 миллиона человек зарегистрировали 2454 новых случая заражения.

Источник: seznamzpravy.cz

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Германия коронавирус туристы Туризм Чехия прививки вакцинация путешествие
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