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Минздрав Чехии в августе примет решение о третьей дозе вакцины

Минздрав Чехии в августе примет решение о третьей дозе вакцины

420on.cz 440
Минздрав планирует до конца августа решить, нужно ли будет делать некоторым людям в Чехии ревакцинацию третьей дозой препарата вакционы от коронавируса. Глава ведомства Адам Войтех попросил экспертов подготовить соответствующее заключение.
Минздрав Чехии в августе примет решение о третьей дозе вакцины

«Я попросил клиническую группу, Чешское вакцинологическое общество и Государственный институт по контролю за лекарственными средствами дать экспертное заключение по поводу введения третьей дозы вакцины», — написал министр в Твиттер. Этот вопрос обсудит также экспертная группа MeSES во главе с эпидемиологом Петром Смейкалом. «Мы должны принять решение до конца августа», — добавил Войтех.

Ревакцинация, скорее всего, будет необходима для пожилых людей. Согласно последнему исследованию, проведенному в Чехии, около 60% пожилых людей спустя шесть месяцев после прививки уже не имеют антитела к covid-19 или их очень мало. Третья доза также может быть назначена людям со сниженным иммунитетом, например, пациентам после трансплантации или хроническим больным.

Пожилые люди были среди приоритетных групп при вакцинации против covid-19. Многие из них получили вакцину в начале этого года. Почти 5 млн человек в Чехии уже полностью привиты.

Некоторые страны уже приняли решение о введении третьей дозы вакцины некоторыми категориям населения. Среди таких стран — Германия и Израиль. 

Из-за нехватки вакцин Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса в мире до конца сентября. Страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия вакцины, тогда как в богатых странах этот показатель составляет 100 доз на 100 человек.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
вакцинация прививки Чехия Министерство здравоохранения коронавирус
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