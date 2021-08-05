Минздрав: отмена бесплатных тестов будет зависеть от эпидемической ситуации

Правительство в июле одобрило отмену бесплатных тестов на коронавирус с 1 сентября. Чиновники Минздрава сейчас работают над обоснованием этой меры. Какое окончательное решение будет принято, пока неясно — все будет зависеть от развития эпидемической ситуации.

Сейчас в Чехии страховые компании оплачивают четыре антигенных теста и два ПЦР-теста в месяц всем, кто имеет государственную медицинскую страховку. В июле правительство заявило, что это временная мера и бесплатные тесты будут отменены с 1 сентября после окончания летних каникул и периода отпусков. Проходить тестирование бесплатно смогут только дети или взрослые, которым сделана одна прививка, а также те, кому делать прививки нельзя по состоянию здоровья. Минздрав должен подготовить соответствующий нормативный документ, однако его до сих пор нет.

По словам представителей Минздрава, чиновники все еще работают над письменным обоснованием, которое будет частью постановления. На этой неделе были рассмотрены предложения гигиенистов к этой мере. Однако взимание платы за тесты пока не утверждено.

«Чрезвычайная мера не вводится, потому что нам нужны последние актуальные данные, вводить меру в силу сейчас некорректно», — сказали в пресс-службе Минздрава.

В министерстве добавили, что «в случае каких-либо кардинальных изменений в развитии эпидемии, данная мера может быть скорректирована». Например, плата за тестирование может затронуть более узкую группу людей, чем было одобрено правительством в июле.

Позиция министерства дополняет предположения о том, что объявленная плата за тесты должна была работать в первую очередь как стимул для вакцинации людей летом. В то же время приближаются выборы в Палату депутатов и отмена платы за тесты на covid-19 может отпугнуть некоторых избирателей движения ANO премьер-министра Андрея Бабиша.

Планируемая отмена тестов на медицинское страхование подверглась критике со стороны оппозиции. «Если министерство издает приказ о том, что кто-то должен пройти тестирование, то этот тест должен быть оплачен», — считает депутат Властимил Валек из TOP 09.

Источник: seznamzpravy.cz

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