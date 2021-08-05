Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
21.45
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
09d 17 °C
Минздрав: отмена бесплатных тестов будет зависеть от эпидемической ситуации

Минздрав: отмена бесплатных тестов будет зависеть от эпидемической ситуации

420on.cz 166
Правительство в июле одобрило отмену бесплатных тестов на коронавирус с 1 сентября. Чиновники Минздрава сейчас работают над обоснованием этой меры. Какое окончательное решение будет принято, пока неясно — все будет зависеть от развития эпидемической ситуации.
Минздрав: отмена бесплатных тестов будет зависеть от эпидемической ситуации

Сейчас в Чехии страховые компании оплачивают четыре антигенных теста и два ПЦР-теста в месяц всем, кто имеет государственную медицинскую страховку. В июле правительство заявило, что это временная мера и бесплатные тесты будут отменены с 1 сентября после окончания летних каникул и периода отпусков. Проходить тестирование бесплатно смогут только дети или взрослые, которым сделана одна прививка, а также те, кому делать прививки нельзя по состоянию здоровья. Минздрав должен подготовить соответствующий нормативный документ, однако его до сих пор нет. 

По словам представителей Минздрава, чиновники все еще работают над письменным обоснованием, которое будет частью постановления. На этой неделе были рассмотрены предложения гигиенистов к этой мере. Однако взимание платы за тесты пока не утверждено. 

«Чрезвычайная мера не вводится, потому что нам нужны последние актуальные данные, вводить меру в силу сейчас некорректно», — сказали в пресс-службе Минздрава.

В министерстве добавили, что «в случае каких-либо кардинальных изменений в развитии эпидемии, данная мера может быть скорректирована». Например, плата за тестирование может затронуть более узкую группу людей, чем было одобрено правительством в июле. 

Позиция министерства дополняет предположения о том, что объявленная плата за тесты должна была работать в первую очередь как стимул для вакцинации людей летом. В то же время приближаются выборы в Палату депутатов и отмена платы за тесты на covid-19 может отпугнуть некоторых избирателей движения ANO премьер-министра Андрея Бабиша.

Планируемая отмена тестов на медицинское страхование подверглась критике со стороны оппозиции. «Если министерство издает приказ о том, что кто-то должен пройти тестирование, то этот тест должен быть оплачен», — считает депутат Властимил Валек из TOP 09.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
коронавирус Министерство здравоохранения правительство Чехия
Читайте
по теме 
Минздрав Чехии в августе примет решение о третьей дозе вакцины
05.08.2021 08:31 Коронавирус
Минздрав Чехии в августе примет решение о третьей дозе вакцины
440
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 05.08.21
05.08.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 05.08.21
219801
Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио
03.08.2021 18:06 Общество
Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио
2859
Суд смягчил наказание за кражи из магазина в период ЧП
03.08.2021 13:54 Общество
Суд смягчил наказание за кражи из магазина в период ЧП
1272
Последние новости:
05
августа
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
05.08.2021 14:23 Общество
Мужчина в Чехии принял курьера за любовника жены и угрожал его убить
400
Владелец обменного пункта в Чехии не смог объяснить полиции, как на его банковских счетах оказалось 90 миллиардов крон
05.08.2021 09:35 Общество
Владелец обменного пункта в Чехии не смог объяснить полиции, как на его банковских счетах оказалось 90 миллиардов крон
2183
04
августа
В июле чехи купили криптовалюту на 200 миллионов крон
04.08.2021 14:16 Экономика
В июле чехи купили криптовалюту на 200 миллионов крон
912
Где учиться на психолога в Чехии
04.08.2021 10:59 Общество
Где учиться на психолога в Чехии
1010
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, три человека погибли
04.08.2021 08:59 Общество
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда, три человека погибли
3513
В Чехии у Кралуп-над-Влтавой сошел с рельсов грузовой поезд
04.08.2021 08:44 Общество
В Чехии у Кралуп-над-Влтавой сошел с рельсов грузовой поезд
1184
03
августа
Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио
03.08.2021 18:06 Общество
Итоги расследования заражения covid-19 сборной Чехии в Токио
2859
Суд смягчил наказание за кражи из магазина в период ЧП
03.08.2021 13:54 Общество
Суд смягчил наказание за кражи из магазина в период ЧП
1272
В Чехии сотни людей хотят сделать операцию по смене пола
03.08.2021 10:08 Общество
В Чехии сотни людей хотят сделать операцию по смене пола
3049
Количество нелегальных мигрантов в Чехии в 2021 году увеличилось
03.08.2021 09:28 Общество
Количество нелегальных мигрантов в Чехии в 2021 году увеличилось
2942


Мобильная версия