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Более 5 миллионов человек в Чехии полностью привиты

Более 5 миллионов человек в Чехии полностью привиты

420on.cz 142
​Более пяти миллионов жителей Чехии сделали две прививки от коронавируса — это почти 47% населения страны. С момента начала вакцинации в декабре 2020 года медработники ввели 10,6 млн доз вакцины. Однако по данным Минздрава в последнее время темпы вакцинации снижаются.
Более 5 миллионов человек в Чехии полностью привиты

В четверг, 5 августа, прививки в Чехии сделали около 50 тысяч человек, что на 10 тысяч меньше, чем неделю назад. Количество пришедших на прививку снижается с каждой неделей. Например, в начале летних каникул в стране вакцинировали от covid более 100 тысяч человек в день.

По мнению экспертов, для коллективного иммунитета и предотвращения распространения болезни среди непривитых людей необходимо, чтобы в республике были привиты не менее 70% населения.

Больше всего прививок сделано в Праге, где с декабря введено почти 1,9 миллиона доз вакцины. Более 1 миллиона прививок сделано в Южной Моравии, Средней Чехии и Моравско-Силезском крае. Напротив, в Карловарском крае, наименее густонаселенном регионе Чехии, врачи ввели только 283 тысячи доз вакцины.

В Чехии используются четыре типа вакцины. Чаще всего — это Pfizer/BioNTech (82% прививок). Вакцина от фармацевтической компании AstraZeneca составляет более 8%, столько же — Moderna. Однодозовая вакцина Johnson & Johnson является наименее распространенной, ее вводили в 1,5% случаях.

За последнюю неделю было зарегистрировано четыре предполагаемых смерти после вакцинации против covid. Всего таких случаев 98. За последние семь дней люди также сообщили о 250 побочных эффектах от вакцины. Всего с момента начала вакцинации таких случаев было 7 349, в основном люди жаловались на лихорадку, озноб, утомляемость, реакции в месте инъекции и симптомы, характерные для гриппа.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
коронавирус прививки вакцинация Чехия
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