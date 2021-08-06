Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.38
USD
21.49
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 22 °C
Тесты учеников на коронавирус будут действительны вне школы

Тесты учеников на коронавирус будут действительны вне школы

420on.cz 79
Отрицательный результат теста на коронавирус в школе вместе с письменным заявлением можно будет использовать за пределами учебного заведения, например, при посещении кружков, массовых мероприятий, ресторанов и др.
Тесты учеников на коронавирус будут действительны вне школы

«Чрезвычайная мера для розничной торговли и услуг предусматривает признание отрицательного теста школьного учреждения (вместе с письменным заявлением родителей), который будет действителен в начале учебного года», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Мартина Човбанова.

Комплексное тестирование с использованием антигенных неинвазивных тестов начнется 1 сентября во всех начальных и средних школах, где учатся 1,4 миллиона учеников и студентов. 

В школах, которые будут тестировать детей по методу ПЦР, достаточно будет сделать тесты два раза в течение первых двух недель с семидневным интервалом. Отрицательный результат теста ПЦР действителен в течение одной недели, на антиген — в течение 72 часов. «Результаты теста подтверждаются письменным заявлением родителя или школы», — сказала Човбанова.

Если непривитый ребенок не пройдет школьное тестирование, ему в отличие от остальных учеников придется носить медицинскую маску во время занятий. Если и это требование не будет соблюдено, ребенок не сможет посещать школу.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – премьера нового шоу "Чехи пробуют"
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия