Тесты учеников на коронавирус будут действительны вне школы

Отрицательный результат теста на коронавирус в школе вместе с письменным заявлением можно будет использовать за пределами учебного заведения, например, при посещении кружков, массовых мероприятий, ресторанов и др.

«Чрезвычайная мера для розничной торговли и услуг предусматривает признание отрицательного теста школьного учреждения (вместе с письменным заявлением родителей), который будет действителен в начале учебного года», — сообщила пресс-секретарь Минздрава Мартина Човбанова.

Комплексное тестирование с использованием антигенных неинвазивных тестов начнется 1 сентября во всех начальных и средних школах, где учатся 1,4 миллиона учеников и студентов.

В школах, которые будут тестировать детей по методу ПЦР, достаточно будет сделать тесты два раза в течение первых двух недель с семидневным интервалом. Отрицательный результат теста ПЦР действителен в течение одной недели, на антиген — в течение 72 часов. «Результаты теста подтверждаются письменным заявлением родителя или школы», — сказала Човбанова.

Если непривитый ребенок не пройдет школьное тестирование, ему в отличие от остальных учеников придется носить медицинскую маску во время занятий. Если и это требование не будет соблюдено, ребенок не сможет посещать школу.

Источник: novinky.cz

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