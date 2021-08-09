Чешская компания предложила тестирование на covid онлайн

Пройти профессиональный тест на covid-19 и сразу же получить сертификат без необходимости идти в тестовый центр — такую услугу телемедицины предложила чешская компания Doktor na telefonu. Люди могут сделать тест онлайн во время разговора с врачом, купив специальный набор для тестирования.

Этот тест подходит, например, для поездки за границу, когда нужно быстро узнать результат. Этими услугами пользуются, например, транспортные компании или туристические агентства.

«Например в Хорватии требования к туристам меняются изо дня в день и власти начинают требовать от пассажиров отрицательный результат теста. Онлайн-тестирование поможет решить эту проблему. Это просто, функционально, наши клиенты хвалят такой метод», — сказал пресс-секретарь перевозчика RegioJet Алеш Ондруй.

Сама процедура тестирования описана на сайте onlinetestovani.cz. Заинтересованная сторона должна заранее приобрести тестовый набор (используются тесты на антигены). Затем во время видеозвонка врач дает клиенту точные инструкции о том, как пройти тестирование.

Перед тестом клиент должен подтвердить свое удостоверение личности, которое нужно показать на камеру, а затем ввести личные данные и внести запись в медицинскую документацию. При этом тестируемый подтверждает свое согласие на обработку персональных данных и выполнение теста.

После окончания тестирования клиент немедленно получает сертификат. Весь процесс тестирования непрерывно контролируется и подтверждается тремя изображениями из видеозвонка тестируемого человека, которые архивируются в соответствии с принципами GDPR и действующим законодательством ЕС.

Как только медицинский работник завершит тест, его результаты автоматически вводятся в систему ISIN и проект Chytrá karanténa, который теперь полностью подключен к общеевропейской системе паспортов covid.

Сертификат выдается системой ISIN в стандартизированном формате паспорта covid Европейского Союза, доступном через приложение Dot или сайт ISIN (UZIS). Сертификат можно проверить с помощью приложения ČTečka или аналогичных приложений из стран ЕС.

Источник: novinky.cz

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