Коронавирусом заразились менее 0,1% полностью привитых людей в Чехии

​В Чешской Республике 4 750 человек заразились covid-19 из 5,08 миллиона полностью вакцинированных. Количество инфицированных после первой дозы составило более 23000 человек (0,5%), сообщил Институт информации и статистики здравоохранения (ÚZIS).

Почти 5,9 миллиона человек получили как минимум первую дозу вакцины с момента начала вакцинации в конце декабря прошлого года. Свыше 5,08 миллиона граждан Чехии сделали обе прививки от коронавируса.

Институт отмечает, что эффективность любой из вакцин не составляет 100%. Даже после вакцинации человек может заразиться. Однако вакцина значительно снижает риск тяжелого заболевания, госпитализации и последующей смерти.

По словам директора ÚZIS Ладислава Душека, из всех инфицированных с начала июля около 77% не были вакцинированы, 13% сделали только первую прививку и еще 10% были полностью привиты.

«По большей части это люди, у которых инфекция подтверждена в течение недели после вакцинации. Заражение должно было произойти либо до, либо сразу после вакцинации, однако в подавляющем большинстве случаев болезнь имеет легкое течение и люди не попадают в больницу», — добавил Душек. Он отметил, что число людей, инфицированных после вакцинации, будет в будущем увеличиваться.

Самая рискованная группа — пожилые люди. Общий охват вакцинацией в группе старше 80 лет составляет более 80%.

«С июля только 7,7% пожилых людей, инфицированных после вакцинации, сообщили о тяжелом течении болезни, что составляет менее 2,2%», — сказал Душек.

По данным Института, в июле в связи с коронавирусом умерло 14 человек, десять из которых не были вакцинированы. По словам Душека, еще четыре человека были полностью привиты, однако они были людьми старшего возраста и имели ряд хронических заболеваний.

Источник: novinky.cz

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