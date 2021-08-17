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С 23 августа Россия будет исключена из списка «черных» стран

С 23 августа Россия будет исключена из списка «черных» стран

420on.cz 236
С 23 августа Россия будет исключена из списка стран с очень высоким риском заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения Адам Войтех 16 августа после заседания правительства. Такие страны отмечены на интерактивной карте для путешественников черным цветом.
Фото: pixabay
С 23 августа Россия будет исключена из списка «черных» стран

Помимо России, из списка опасных стран будут исключены Тунис и Индия. По словам Войтеха, в списке останутся Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Непал, Мозамбик и Танзания (включая острова Занзибар и Пемба). Министр не пояснил подробно изменение меры. Как правило, в список включены страны, в которых быстро распространяются новые мутации коронавируса.

Списки стран, классифицированные по степени риска заражения, публикуются Министерством здравоохранения каждую пятницу на интерактивной карте для путешественников. Изменения всегда применяются с понедельника. Карта обновляется Минздравом на основе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

По возвращении из стран с очень высоким риском заражения тесты не нужно проходить полностью вакцинированным туристам или тем, кто за последние 180 дней переболел COVID-19. Остальные люди должны сделать тест ПЦР перед поездкой, а затем оставаться в самоизоляции в Чехии в течение десяти дней и после этого пройти еще один тест ПЦР.

Как сообщает РБК, Россия возобновила авиасообщение с Чехией 24 июля, однако число вылетов было ограничено: были запланированы четыре рейса в неделю и только из Москвы в Прагу. 16 августа стало известно, что Россия с 27 августа снимет ограничения как на регулярные рейсы, так и на чартерные.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Россия Чехия коронавирус путешествие туристы Туризм Министерство здравоохранения
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