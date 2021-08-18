Исследование: COVID-19 переболела половина населения Чехии

В Чешской Республике с начала пандемии с помощью ПЦР было подтверждено почти 1,7 миллиона случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. По официальной статистике, заразились около 17% населения. Однако эта статистика не включает тех, кто переболел без симптомов, в легкой форме или никогда не проходил тестирование. Согласно новому крупномасштабному исследованию более 50% взрослого населения Чехии заразились SARS-CoV-2.

Во время первой волны пандемии в Чешской Республике было только 87 подтвержденных случаев на сто тысяч жителей за три месяца. На пике второй волны было подтверждено более 100 новых случаев на сто тысяч человек в день. Чехия Республика оказалась в числе наиболее пострадавших стран Европы и мира. Однако фактическое количество людей, заразившихся и выработавших антитела во время второй фазы пандемии, определить сложно.

Исследователи из центра RECETOX Университета Масарика опубликовали результаты первого этапа долгосрочного исследования PROSECO, в ходе которого отслеживалась динамика уровней антител против SARS-CoV-2 в чешской популяции. Исследование стало возможным благодаря медицинской страховой компании (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR), которая из своего фонда профилактики оплачивала тесты на антитела против SARS-CoV-2 в крови добровольцев из числа своих клиентов.

Исследование проводилось с октября 2020 года до марта 2021 года, до начала масштабной кампании по вакцинации. Более 30000 участников старше 18 лет сдали образцы крови в сети аккредитованных лабораторий, чтобы измерить уровень антител.

«Результаты первой фазы исследования показали: только 28% добровольцев имели антитела в октябре и ноябре 2020 г., 43% — в декабре 2020 г. и январе 2021 г., а в феврале и марте 2021 г. — уже 51%. Это означает, что в марте 2021 года значительная часть населения Чехии уже имела иммунитет по отношению к инфекции SARS-CoV-2», — прокомментировал Войтех Тон из Университета Масарика, руководивший исследованием.

«Тенденция к росту согласуется с национальными данными по совокупному количеству положительных результатов ПЦР-тестов и подтверждает постоянно публикуемую динамику эпидемии. Однако данные измерений показывают, что процент населения, подвергшегося воздействию вируса SARS-CoV-2 до марта 2021 года, был значительно выше, чем результат прямых оценок, основанных только на данных тестирования ПЦР», — добавил Ладислав Душек, директор Института информации и статистики в области здравоохранения.

Как минимум треть участников исследования, у которых были обнаружены антитела, не проявляли никаких симптомов заболевания, а 28% людей никогда даже не тестировались с помощью ПЦР. По мнению авторов, эти цифры отражают степень распространения вируса среди населения.

Исследование уровня антител будет продолжено с октября 2021 года по март 2022 года. Такие данные имеют решающее значение для разработки правильных стратегий вакцинации и успешного управления следующими фазами глобальной пандемии COVID-19.

Источник: ceskatelevize.cz

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