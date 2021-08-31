Некоторые страны ЕС признают завершенную вакцинацию только 270 дней

Хорватия и Австрия признают полную вакцинацию только на 270 дней, то есть сертификат действует девять месяцев после введения второй дозы вакцины. Для тех, кто делал прививку зимой, этот срок истекает в ближайшие месяцы.

Прививки от коронавируса в Чехии первыми смогли сделать пожилые люди, медицинские и социальные работники, а также учителя. На практике ограничения на выезд за рубеж могут затронуть людей, которые этой зимой поедут в Альпы кататься на лыжах. Им придется делать тесты на коронавирус. Как указывает Министерство иностранных дел, другие страны, в том числе Чехия, также обсуждают продолжительность периода вакцинации. Пока Минздрав планирует, что третья доза вакцины будет доступна осенью людям, находящимся в категории риска, а не путешественникам.

Хотя страны ЕС договорились в начале лета о введении единых паспортов covid, условия для поездок в пределах Европейского Союза в некоторых странах будут осложняться разными подходами к валидности вакцин. В некоторых странах этот срок составляет, в Австрии и Хорватии — 9 месяцев. В Чешской Республике, где первоначально также применялся девятимесячный лимит, вакцинация теперь продлена на неопределенный срок. В соседней Словакии вакцинация действительна в течение 12 месяцев.

Источник: echo24.cz

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