Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.55
USD
21.62
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04d 16 °C
Некоторые страны ЕС признают завершенную вакцинацию только 270 дней

Некоторые страны ЕС признают завершенную вакцинацию только 270 дней

420on.cz 393
Хорватия и Австрия признают полную вакцинацию только на 270 дней, то есть сертификат действует девять месяцев после введения второй дозы вакцины. Для тех, кто делал прививку зимой, этот срок истекает в ближайшие месяцы.
Некоторые страны ЕС признают завершенную вакцинацию только 270 дней

Прививки от коронавируса в Чехии первыми смогли сделать пожилые люди, медицинские и социальные работники, а также учителя. На практике ограничения на выезд за рубеж могут затронуть людей, которые этой зимой поедут в Альпы кататься на лыжах. Им придется делать тесты на коронавирус. Как указывает Министерство иностранных дел, другие страны, в том числе Чехия, также обсуждают продолжительность периода вакцинации. Пока Минздрав планирует, что третья доза вакцины будет доступна осенью людям, находящимся в категории риска, а не путешественникам.

Хотя страны ЕС договорились в начале лета о введении единых паспортов covid, условия для поездок в пределах Европейского Союза в некоторых странах будут осложняться разными подходами к валидности вакцин. В некоторых странах этот срок составляет, в Австрии и Хорватии — 9 месяцев. В Чешской Республике, где первоначально также применялся девятимесячный лимит, вакцинация теперь продлена на неопределенный срок. В соседней Словакии вакцинация действительна в течение 12 месяцев.

Источник: echo24.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
вакцинация Чехия коронавирус прививки Хорватия Австрия путешествие Туризм
Читайте
по теме 
Правительство Чехии одобрило обязательное тестирование в социальных заведениях
30.08.2021 16:24 Коронавирус
Правительство Чехии одобрило обязательное тестирование в социальных заведениях
636
Третья доза вакцины в Чехии будет рекомендована всем людям старше 60 лет
30.08.2021 13:01 Коронавирус
Третья доза вакцины в Чехии будет рекомендована всем людям старше 60 лет
390
Ревакцинация в Чехии начнется 20 сентября
29.08.2021 20:04 Коронавирус
Ревакцинация в Чехии начнется 20 сентября
904
В Чехии постепенно закрываются крупные центры вакцинации
28.08.2021 09:59 Коронавирус
В Чехии постепенно закрываются крупные центры вакцинации
1674
Последние новости:
31
августа
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
31.08.2021 15:22 Общество
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
96
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
31.08.2021 09:34 Общество
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
741
Рейтинг доступности жилья в Европе: Чехия на предпоследнем месте
31.08.2021 07:36 Экономика
Рейтинг доступности жилья в Европе: Чехия на предпоследнем месте
2577
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
31.08.2021 07:27 Общество
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
1003
30
августа
Православную церковь в Брно пришлось охранять полиции
30.08.2021 19:39 Общество
Православную церковь в Брно пришлось охранять полиции
2093
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина
30.08.2021 14:52 Общество
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина
2464
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
30.08.2021 12:11 Политика
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
867
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
30.08.2021 09:53 Политика
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
2030
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
30.08.2021 08:16 Экономика
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
1073
29
августа
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
29.08.2021 09:01 Экономика
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
1967


Мобильная версия