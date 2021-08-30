Третья доза вакцины в Чехии будет рекомендована всем людям старше 60 лет

Утром 30 августа правительственный совет по рискам для здоровья обсудил правила ревакцинации против covid-19. Третья доза вакцины будет рекомендована всем людям в Чехии старше 60 лет. Сделать третью прививку можно будет не ранее 8 месяцев после завершения вакцинации.

Утром в понедельник эти условия обсуждались на правительственном совете по рискам для здоровья, подтвердил руководитель пресс-службы Минздрава Даниэль Кёппл. Во второй половине дня план должно окончательно утвердить правительство.

Как ранее сообщил министр здравоохранения Адам Войтех, регистрация на ревакцинацию против covid-19 начнется 20 сентября. Ожидается, что люди будут проходить вакцинацию у терапевтов или в больницах — в сентябре в Чехии будут закрыты крупные центры вакцинации за пределами медицинских учреждений.

Медицинские работники будут вводить пациентам дозы вакцины мРНК от компаний Pfizer / BioNTech и Moderna. Люди, вакцинированные AstraZeneca, также могут получать эти препараты в качестве третьей дозы, а для пациентов, привитых одной дозой вакцины Johnson & Johnson, это будет вторая прививка.

В воскресенье премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что с 10 сентября люди, которые рекомендована ревакцинация, будут получать информационные SMS-сообщения.

Вакцинация третьей дозой уже внедрена, в частности, в Израиле, Австрии, Германии и США. Некоторые чешские исследования также показывают, что у пожилых людей через несколько месяцев после вакцинации уровень антител может значительно снизиться.

Источник: seznamzpravy.cz

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