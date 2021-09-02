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Минздрав Чехии готовит обширное исследование на наличие антител к коронавирусу у населения

Минздрав Чехии готовит обширное исследование на наличие антител к коронавирусу у населения

420on.cz 339
Осенью Минздрав проведет общенациональное исследование среди населения Чехии на предмет наличия антител и клеточного иммунитета к коронавирусу. Планируется, что в исследовании примут участие тысячи добровольцев.
Минздрав Чехии готовит обширное исследование на наличие антител к коронавирусу у населения

«Это исследование покажет скорость проникновения вируса среди населения Чехии, то есть даст нам эпидемиологические показатели. В то же время необходимо изучить некоторые параметры клеточного иммунитета», — сказала замминистра здравоохранения Мартина Вашакова.

В исследовании должны принять участие несколько крупных центров, в том числе пражский IKEM и Томайерова больница, а также университетская больница в Оломоуце.

Путем регулярного тестирования правительство также хочет выяснить, как антитела защищают людей от инфекции. «Мы планируем проводить периодические тесты ПЦР примерно с 14-дневными интервалами, чтобы выяснить, где эти люди заразились. Потому что на количество людей, которые заразились, сильно влияет стратегия тестирования и соотношение симптоматических и бессимптомных случаев инфицирования», — сказал Radiožurnál Мариан Хайдух, директор Института молекулярной и трансляционной медицины Университета Палацкого в Оломоуце.

Если выяснится, что у большой части людей в Чехии есть антитела, можно будет немного изменить противоэпидемические меры. 

«Большое количество граждан было инфицировано или вакцинировано, поэтому коллективный иммунитет будет значительно лучше, чем прошлой осенью. Осенью мы больше не столкнемся с ситуацией, которая была в прошлом году или весной этого года, особенно если речь идет о госпитализации пациентов с тяжелыми формами этого заболевания», — сказал иммунолог Иржи Литцман.

С начала марта прошлого года, когда в Чехии начала распространяться эпидемия коронавируса, тесты показали 1,68 миллиона случаев заражения. С конца декабря в Чешской Республике было вакцинировано более 5,7 миллиона человек.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия правительство Министерство здравоохранения
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