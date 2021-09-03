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В Карловарском крае из-за кинофестиваля ухудшилась эпидемическая ситуация

В Карловарском крае из-за кинофестиваля ухудшилась эпидемическая ситуация

420on.cz 216
Ситуация с коронавирусом в Чехии пока остается относительно спокойной по сравнению с соседними странами — Германией или Австрией. 3 сентября лаборатории подтвердили 306 новых случаев заболевания, что на 124 больше, чем неделю назад. Однако количество инфицированных значительно выросло в Карловарском регионе, где на прошлой неделе прошел Международный кинофестиваль (KVIFF).
Фото: pixabay
В Карловарском крае из-за кинофестиваля ухудшилась эпидемическая ситуация

Если по всей Чехии на 100 тысяч жителей приходится 14 случаев заболевания за последние семь дней, то в Карловарском крае этот показатель составляет 53 случая. При этом до открытия KVIFF 20 августа средняя недельная заболеваемость в этом регионе была на уровне 5 случаев (один из лучших показателей по стране).

За Карловарским краем сейчас следуют Ческе Будеевице (33 случая), Семили (31) и Лоуны (27). В Праге на 100 тысяч жителей приходится 27 случаев инфицирования, что связано с более высокой концентрацией людей и туристов.

Министр здравоохранения Адам Войтех ожидает, что новая волна, идущая с Запада, вскоре отразится на Чешской Республике. Однако даже при негативном сценарии ситуация не будет такой серьезной, как прошлой осенью или весной, благодаря вакцинации и количеству тех, кто переболел коронавирусом.

Официальная статистика показывает, что коронавирусом в Чехии заразились 1,68 миллиона человек. Однако, по оценкам экспертов, реальная цифра намного выше. Более половины населения Чешской Республики получили хотя бы первую дозу вакцины.

Источник: novinky.cz

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Темы
Карловы Вары кино коронавирус Чехия статистика
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