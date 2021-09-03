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Еще четыре страны ЕС будут обозначены красным цветом на карте для путешественников

Еще четыре страны ЕС будут обозначены красным цветом на карте для путешественников

420on.cz 619
С 6 сентября Кипр, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Словения перейдут в красную категорию стран с высоким риском заражения коронавирусом. Об этом в пятницу объявил Минздрав Чехии.
Еще четыре страны ЕС будут обозначены красным цветом на карте для путешественников

Босния и Герцеговина, Венгрия, Польша, Словакия и Ватикан, наоборот, относятся к зеленой категории стран с низким риском заражения. Хорватия, Люксембург, Латвия, Австрия, Румыния, Италия, Финляндия, Мальта и Азорские острова отмечены на интерактивной карте оранжевым цветом (средний риск заражения).

При возвращении из этих стран необходимо заполнить форму прибытия и пройти тест в течение пяти дней после возвращения.

В красную категорию стран с высоким риском заражения в настоящее время входят Андорра, Болгария, Бельгия, Дания, Исландия, Кипр, Нидерланды, Норвегия, Литва, Лихтенштейн, Монако, Германия, Эстония, Франция, Греция, Сан-Марино, Словения, Швеция. , Швейцарии, Испании, включая Канарские и Балеарские острова, и Португалии, включая Мадейру.

Все остальные государства попадают в категорию стран темно-красного цвета.

«Лица, возвращающиеся из красных и темно-красных стран, должны заполнить форму прибытия перед возвращением в Чешскую Республику и одновременно пройти тест на антиген или ПЦР перед возвращением, если они используют общественный транспорт», — напомнили в Минздраве.

Туристы также обязаны пройти тест ПЦР после возвращения в Чешскую Республику, не ранее 5-го дня и не позднее 14-го дня после въезда. До тех пор необходимо оставаться в самоизоляции.

Тестирование и карантин не распространяются на полностью привитых людей и тех, кто переболел коронавирусом в течение последних 180 дней.

Источник: novinky.cz

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прививки вакцинация Чехия коронавирус путешествие Туризм туристы Министерство здравоохранения
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