Минздрав Чехии: бесплатные тесты на коронавирус для всех могут быть до конца года

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что профилактические тесты на covid-19 государство, возможно, будет оплачивать до конца года.

Фото: vlada.cz

«Я полагаю, что примерно до этой даты так и будет», — сказал Войтех, отвечая на вопрос в воскресной дискуссионной программе чешского телевидения.

В конце августа правительство решило, что в сентябре страховые компании будут оплачивать тесты всем желающим. Ранее Минздрав планировал отменить эту меру с 1 сентября. Первоначальный план Войтеха предусматривал, что оплата профилактических тестов за свой счет будет мотивировать людей делать больше прививок.

По словам министра, идея мотивации к вакцинации все еще актуальна. «Однако если люди не будут прививаться и не будут проходить тесты, инфекция может распространяться», — пояснил он свою нынешнюю позицию. Войтех ранее заявлял, что это не политическое решение, связанное с выборами, а реальная озабоченность по поводу следующей волны пандемии, о чем свидетельствует рост числа инфицированных в соседних странах, особенно в Германии и Австрии.

Профилактическое тестирование обходится государству в 500 миллионов крон в месяц, поэтому к концу года медицинские страховые компании заплатят за теты в целом около 4 миллиардов крон.

Сейчас страховые компании оплачивают два ПЦР-теста на covid-19 и четыре теста на антиген в месяц из системы государственного медицинского страхования. Тем, кто прошел вакцинацию против covid-19 или переболел коронавирусом, не нужно проходить тестирование.

Источник: seznamzpravy.cz

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