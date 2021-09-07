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Эпидемическая ситуация в Чехии ухудшается

Эпидемическая ситуация в Чехии ухудшается

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6 сентября в Чехии зафиксирован 391 новый случай заражения коронавирусом — это самый высокий показатель с 3 июня.
Эпидемическая ситуация в Чехии ухудшается

Показатель заболеваемости за последние семь дней увеличился с 16 до 18 случаев инфицирования на 100 000 человек.

В региональном разрезе наиболее высокий уровень заболеваемости в Карловарском крае (33) и Праге (29). При более детальном рассмотрении самые высокие показатели отмечены в районах Карловы Вары (70), Писек (41), Лоуны (39), Ческе-Будейовице (34), Семили (32) и Тршебич (31).

Для сравнения: год назад 6 сентября было выявлено 410 подтвержденных случаев заражения, затем число начало расти относительно быстро. Осенняя волна эпидемии достигла кульминации в начале ноября, когда за один день было зарегистрировано 15 726 подтвержденных случаев.

Однако, в отличие от прошлого года, в Чехии сейчас полностью вакцинированы почти 5,8 миллиона человек или более 62% людей старше 18 лет.

По данным на 6 сентября, в стране госпитализированы 82 пациента, что на 18 больше, чем было в выходные дни. 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz

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