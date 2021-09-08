Тестирование учеников чешских школ на коронавирус закончится

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, тестирование учеников в школах закончится на этой неделе. Об этом он заявил в среду на заседании комитета по образованию, отметив, что эпидемическая ситуация в школах не ухудшается.

В школах было запланировано три этапа тестирования: 1, 6 и 9 сентября. На прошлой неделе в чешские средние и начальные школы пошли свыше 1,4 миллиона учеников. Результаты первого тестирования подтвердили только 116 случаев инфицирования.

Данные второго тестирования, прошедшего 6 сентября, еще оцениваются, но Минздрав уже отметил, что ситуация в школах не ухудшилась.

После отмены тестирования останется обязательным требование носить медицинские маски в общественных помещениях школ. Войтех не исключил, что при ухудшении эпидемической ситуации тестирование на коронавирус в учебным заведениях может быть возобновлено в отдельных регионах.

Во вторник, 8 сентября, в Чехии тесты выявили 588 новых случаев инфицирования. Средняя еженедельная заболеваемость также растет и в настоящее время составляет 21 случай на 100 тысяч жителей республики. Репродуктивное число составляет 1,48.

Источник: novinky.cz



