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Тестирование учеников чешских школ на коронавирус закончится

Тестирование учеников чешских школ на коронавирус закончится

420on.cz 196
По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, тестирование учеников в школах закончится на этой неделе. Об этом он заявил в среду на заседании комитета по образованию, отметив, что эпидемическая ситуация в школах не ухудшается.
Тестирование учеников чешских школ на коронавирус закончится

В школах было запланировано три этапа тестирования: 1, 6 и 9 сентября. На прошлой неделе в чешские средние и начальные школы пошли свыше 1,4 миллиона учеников. Результаты первого тестирования подтвердили только 116 случаев инфицирования. 

Данные второго тестирования, прошедшего 6 сентября, еще оцениваются, но Минздрав уже отметил, что ситуация в школах не ухудшилась.

После отмены тестирования останется обязательным требование носить медицинские маски в общественных помещениях школ. Войтех не исключил, что при ухудшении эпидемической ситуации тестирование на коронавирус в учебным заведениях может быть возобновлено в отдельных регионах.

Во вторник, 8 сентября, в Чехии тесты выявили 588 новых случаев инфицирования. Средняя еженедельная заболеваемость также растет и в настоящее время составляет 21 случай на 100 тысяч жителей республики. Репродуктивное число составляет 1,48.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
коронавирус Чехия Министерство здравоохранения дети школы
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