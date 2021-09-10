Третью прививку от коронавируса в Чехии можно будет сделать после 20 сентября

Люди, которым рекомендована третья прививка против covid-19, будут получать информационные SMS-сообщения с 20 сентября. В этот же день начнется ревакцинация. Об этом заявил Минздрав Чехии.

Фото: Pixabay

Третью дозу вакцины смогут получить те, у кого после второй прививки прошло восемь месяцев. С 20 сентября люди будут получать SMS-сообщения, информирующие их о том, что они могут зарегистрироваться на вакцинацию у своего терапевта или на сайте web.ceszkoock. В частности, по заявлению министерства, третья прививка рекомендована людям старше 60 лет и пациентам с сопутствующими заболеваниями, особенно тем, у кого снижен иммунитет.

В понедельник, 20 сентября, SMS-сообщение будет отправлено примерно 8000 человек, а к концу сентября сообщения получат еще примерно 31000 человек, отметили в Минздраве.

Если человек хочет пройти вакцинацию у своего терапевта, ему следует связаться с ним заранее и записаться на прием. Другой вариант — регистрация на сайте web.ceszkoock, которая откроется 20 сентября. Люди могут найти текущий список центров вакцинации и другую информацию на сайте ockoreport.cz.

Третья доза вакцины мРНК от компаний Pfizer / BioNTech и Moderna будет подана и тем, кто ранее был вакцинирован препаратом Astra Zeneca. Ревакцинация рекомендована пожилым людям и хроническим больным.

Вакцинация третьей дозой уже внедрена, в частности, в Израиле, Австрии, Германии и США.

Распространение эпидемии covid-19 в Чешской Республике в последние дни ускоряется, и, по оценкам, количество инфицированных и тех, кто попадает в больницы, будет расти. Однако грядущая волна должна быть такой же сильной, как прошлой осенью или весной этого года, в основном благодаря вакцинации и большому количеству тех, кто уже переболел этой болезнью.

Источник: ceskenoviny.cz

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