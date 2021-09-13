Минздрав Чехии: третью прививку не нужно будет делать людям, которые переболели covid-19

​В Чехии определенный уровень антител к коронавирусу в организме человека не будет являться доказательством отсутствия инфекции, заявил министр здравоохранения Адам Войтех. Однако людям, которые переболели и сделали прививку от коронавируса, не нужно будет проходить ревакцинацию.

Фото: vlada.cz

«Похоже, что пока нет единого мнения о том, следует ли и как распознавать антитела. Существующие на данный момент исследования не дают однозначных ответов, поэтому мы проведем еще одно», — сказал Адам Войтех на пресс-конференции в понедельник.

Министр ожидает первых результатов исследования, которое будет проведено среди людей, зарегистрированных в IKEM или других выбранных медицинских учреждениях, примерно через два месяца.

«Многое зависит от того, как будет развиваться эпидемическая ситуация. Мы вступаем в осенний период, когда болезнь распространяется иначе, чем в летние месяцы», — сказал он.

Однако, по словам Войтеха, правительственный Совет по рискам здоровью достиг двух договоренностей на совместной встрече с экспертами. Во-первых, люди, у которых после болезни есть антитела, могут получить сертификат об отсутствии инфекции, если они привиты хотя бы одной дозой вакцины. Другой консенсус заключается в том, что полностью вакцинированным людям, которые также перенесли COVID-19 в прошлом, не нужно делать третью прививку.

«Тем людям, которые перенесли это заболевание и в то же время были полностью вакцинированы, нет необходимости принимать третью дозу. Этого должно быть достаточно для защиты человека и значительно снижает риск заражения других людей», — пояснил Войтех.

Примерно с середины июля в Чехии растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом, как и число пациентов, которые находятся в больницах. По словам директора Института информации и статистики здравоохранения Ладислава Душека, в день регистрируется в среднем 370 новых случаев. Еженедельная заболеваемость составляет около 25 случаев на 100 тысяч жителей.

«Это ожидаемая величина после возвращения детей в школу и из отпусков, люди чаще заражаются. Но это по-прежнему неопасная ситуация, и цифры значительно меньше, чем мы наблюдаем, например, в других странах», — говорит Душек.

Министр Войтех разделяет это мнение. «Госпитализированных значительно меньше, чем год назад. Эпидемия не развивается, как в прошлом году. Лично для меня сейчас нет повода для паники или испуга», — сказал глава Минздрава.

Источник: novinky.cz

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