В Чехии людям с признаками болезни тесты на коронавирус будут делать терапевты

​Люди с подозрением на коронавирусную инфекцию должны будут пройти тест на антиген на covid-19 у своего врача-терапевта. Это следует из рекомендации, согласованной между Министерством здравоохранения и врачами общей практики. Новая процедура призвана ускорить диагностику и назначить правильное лечение.

Рекомендуемый порядок лечения пациентов с подозрением на COVID-19 обсудят практикующие врачи с представителями министерства на двухдневном конгрессе первичной медико-санитарной помощи, который начнется 17 сентября в Праге. По данным Ассоциации врачей общей практики, covid теперь будет рассматриваться как заболевание, с которым обычно сталкиваются люди. Во время предыдущих волн эпидемии врачи-терапевты часто отправляли запросы на дистанционное тестирование людям с подозрением на коронавирусную инфекцию и не осматривали пациента лично.

«Осмотр пациента и быстрое выполнение теста необходимы для правильной и быстрой диагностики и позволят своевременно начать правильное лечение. Время является ключевым фактором, влияющим на успех терапии моноклональными антителами, поэтому мы считаем этот шаг правильным», — сказал глава ассоциации врачей-терапевтов Петр Шонка. Большинство практикующих врачей и их медсестры уже вакцинированы, а большая часть населения уже сделала прививки или переболела коронавирусом.

Однако пациенты с подозрением на COVID-19 должны будут записаться на прием к врачу, чтобы они не встречались с другими пациентами в холле ожидания. Согласно новой рекомендации, практикующие врачи могут удаленно оказывать помощь людям, которые не подвергаются риску попасть в больницу из-за covid. Пациенты из группы риска могут быть направлены в больницу практикующим врачом для введения моноклональных антител. Пожилые люди, онкологические больные, люди с ожирением, диабетом, высоким кровяным давлением, заболеваниями легких и другими хроническими заболеваниями подвержены риску тяжелого течения болезни.

На конгрессе врачи также расскажут о вакцинации детей, о введении третьей дозы вакцины или о влиянии эпидемии на психику пациентов.

Источник: ceskenoviny.cz

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