Глава ÚZIS: если эпидемическая ситуация ухудшится, тесты должны будут делать и вакцинированные люди

​Директор Института информации и статистики здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек считает, что в случае ухудшения эпидемической ситуации и увеличения количества инфицированных осенью привитые люди должны будут тоже проходить тесты на коронавирус.

В некоторых других европейских странах, можно ожидать, что обязательство по тестированию будет повторно введено для вакцинированных лиц. Об этом было заявлено в ходе сегодняшних дебатов экспертов по вопросам вакцинации в Остравском университете. По мнению Душека, обязательное тестирование в том числе вакцинированных людей — это реальный шаг, если ситуация начнет развиваться аналогично, например, как в соседней Австрии. Эпидемиолог Растислав Мадьяр, который сейчас является деканом медицинского факультета Остравского университета, также признал эту возможность вероятной. Участники дискуссии задавались вопросом, почему вакцинированные люди имеют преимущества перед невакцинированными, если они также могут быть источником инфекции.

«Это серьезный вопрос, вакцинированные люди на данный момент не проходят тестирование, это рекомендация главного гигиениста и группы эпидемиологов. Летом это еще возможно, но вопрос в том, что будет осенью. Мы сейчас следим за соседними странами, которые уже переживают осеннюю волну», — сказал Душек. В Австрии сейчас в день регистрируется более двух тысяч новых случаев заболевания. В больницах находятся гораздо больше пациентов, чем в Чехии.

«Если в нашей стране начнется такой рост, мы обязательно начнем делать что-то подобное (тестировать привитых). Мы не делали прививки, чтобы не проходить тестирование, мы прививались, чтобы у нас не было тяжелого течения заболевания, чтобы не перегружать больницы и чтобы тем, кто нуждается в серьезной операции, не приходилось ждать четыре месяца», — сказал Душек в ходе дебатов в Остравском университете.

Во вторник в Чешской Республике было зарегистрировано 553 новых подтвержденных случая заболевания COVID-19. В настоящее время в больницах находятся 145 человек, 21 из них в тяжелом состоянии.

Источник: seznamzpravy.cz

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