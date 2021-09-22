Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
21.69
RUB
0.3
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
01n 16 °C
Чехия заказала вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет

Чехия заказала вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет

420on.cz 672
Чехия сделала предварительный заказ вакцин от компаний Pfizer / BioNTech для 700 000 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщил сегодня министр здравоохранения Адам Войтех. Он добавил, что прививки детям будут делать только тогда, когда вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
Чехия заказала вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет

Словакия не дождалась одобрения EMA: в этой стране детям от 5 до 11 лет разрешено делать прививки с 9 сентября.

«Пока вакцина не будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, это, конечно, невозможно (в Чешской Республике)», — сказал Войтех. По словам министра, в Чехии проживают около 809 тысяч детей этого возраста, для 80% из них вакцины хватит.

Ранее производители заявили, что вакцина против covid-19 от компании Pfizer и BioNTech хорошо переносится детьми в возрасте от 5 до 11 лет и обеспечивает защиту от болезни. Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее обратиться в регулирующие органы США, Евросоюза и других стран за разрешением на использование вакцины в этой возрастной группе.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
вакцинация коронавирус Чехия дети
Читайте
по теме 
С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще.
24.09.2021 20:21 Коронавирус
С 27 сентября вернуться в Чехию из некоторых стран станет проще.
245
Некоторые иностранные студенты в Чехии делают повторно прививки от covid
24.09.2021 13:36 Коронавирус
Некоторые иностранные студенты в Чехии делают повторно прививки от covid
500
Большинство чешских компаний рекомендуют вакцинацию сотрудникам
24.09.2021 09:24 Коронавирус
Большинство чешских компаний рекомендуют вакцинацию сотрудникам
248
Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет
21.09.2021 09:23 Коронавирус
Pfizer: вакцина от covid эффективна и безопасна для детей в возрасте от 5 лет
637
Последние новости:
24
сентября
На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков
24.09.2021 19:20 Экономика
На главном вокзале в Праге открыли подземный переход на Жижков
376
Мужчина в Пльзенском крае чуть не задавил таксиста
24.09.2021 12:29 Общество
Мужчина в Пльзенском крае чуть не задавил таксиста
556
Крупные магазины в Чехии 28 сентября будут закрыты
24.09.2021 10:54 Общество
Крупные магазины в Чехии 28 сентября будут закрыты
2277
Средняя квартира в Чехии за год выросла в цене на 1 миллион крон
24.09.2021 10:18 Экономика
Средняя квартира в Чехии за год выросла в цене на 1 миллион крон
1488
ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2021 году
24.09.2021 09:22 Общество
ПМЖ Чехии: ответы на 30 вопросов в 2021 году
3011
23
сентября
Опрос: 80% чехов опасаются высокой инфляции
23.09.2021 19:53 Экономика
Опрос: 80% чехов опасаются высокой инфляции
779
ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов
23.09.2021 15:35 Экономика
ЕС готовится ввести единое зарядное устройство для телефонов и планшетов
1073
Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра
23.09.2021 12:01 Общество
Верхний участок канатной дороги на Снежку остановлен из-за сильного ветра
620
В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»
23.09.2021 09:17 Культура
В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»
1139
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
23.09.2021 08:23 Общество
В Чехии легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, один человек погиб
967


Мобильная версия