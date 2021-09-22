Чехия заказала вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет

Словакия не дождалась одобрения EMA: в этой стране детям от 5 до 11 лет разрешено делать прививки с 9 сентября.
«Пока вакцина не будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам, это, конечно, невозможно (в Чешской Республике)», — сказал Войтех. По словам министра, в Чехии проживают около 809 тысяч детей этого возраста, для 80% из них вакцины хватит.
Ранее производители заявили, что вакцина против covid-19 от компании Pfizer и BioNTech хорошо переносится детьми в возрасте от 5 до 11 лет и обеспечивает защиту от болезни. Pfizer и BioNTech планируют как можно скорее обратиться в регулирующие органы США, Евросоюза и других стран за разрешением на использование вакцины в этой возрастной группе.
Источник: seznamzpravy.cz
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