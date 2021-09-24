Большинство чешских компаний рекомендуют вакцинацию сотрудникам

«Поддержка может иметь различный характер: это либо рекомендация, либо рассылка сообщений по электронной почте, или информационная кампания, а также финансовый бонус», — говорит Карина Кубелкова, главный аналитик Чешской торговой палаты.
6% компаний требуют от своих сотрудников подтверждений того, что они не заразны, то есть сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждение о том, что человек переболел коронавирусом за последние 6 месяцев.
Сотрудник АЭС Дукованы Михал Хорак воспользовался возможностью получить вакцину прямо на рабочем месте, поскольку не успел сделать прививку в срок в центре вакцинации. Он мог выбрать одну из трех вакцин. Доля вакционированных на обеих атомных электростанциях — на Темелине и Дукованах — составляет более 70%.
В Тршинецких железных дорогах вакцинировали более половины сотрудников из примерно семи тысяч. В качестве бонуса многие компании предлагали своим сотрудникам оплачиваемый отпуск в день вакцинации. Некоторые фирмы выплачивали финансовые бонусы. Например, в OKD привитые сотрудники получили по 1000 крон.
Источник: ceskatelevize.cz
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