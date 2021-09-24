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Большинство чешских компаний рекомендуют вакцинацию сотрудникам

Большинство чешских компаний рекомендуют вакцинацию сотрудникам

420on.cz 248
Почти две трети чешских компаний рекомендуют своим сотрудникам вакцинацию, следует из опроса Торгово-промышленной палаты. Около 32% компаний не мотивируют своих сотрудников прививаться и не хотят влиять на их свободный выбор. Примерно 10% фирм поощряют работников бонусами или денежными выплатами за вакцинацию.
Фото: pixabay
Большинство чешских компаний рекомендуют вакцинацию сотрудникам

«Поддержка может иметь различный характер: это либо рекомендация, либо рассылка сообщений по электронной почте, или информационная кампания, а также финансовый бонус», — говорит Карина Кубелкова, главный аналитик Чешской торговой палаты.

6% компаний требуют от своих сотрудников подтверждений того, что они не заразны, то есть сертификат о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждение о том, что человек переболел коронавирусом за последние 6 месяцев.

Сотрудник АЭС Дукованы Михал Хорак воспользовался возможностью получить вакцину прямо на рабочем месте, поскольку не успел сделать прививку в срок в центре вакцинации. Он мог выбрать одну из трех вакцин.  Доля вакционированных на обеих атомных электростанциях — на Темелине и Дукованах — составляет более 70%.

В Тршинецких железных дорогах вакцинировали более половины сотрудников из примерно семи тысяч. В качестве бонуса многие компании предлагали своим сотрудникам оплачиваемый отпуск в день вакцинации. Некоторые фирмы выплачивали финансовые бонусы. Например, в OKD привитые сотрудники получили по 1000 крон.

Источник: ceskatelevize.cz

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вакцинация прививки Чехия
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