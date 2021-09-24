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Некоторые иностранные студенты в Чехии делают повторно прививки от covid

Некоторые иностранные студенты в Чехии делают повторно прививки от covid

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​Некоторым иностранным студентам повторно делают прививки от коронавируса, потому что Чехия не признает сертификаты о вакцинации из таких стран, как Китай, Грузия или Замбия. При проживании в общежитиях вакцинация является обязательным условием, иначе студенты должны каждую неделю проходить тестирование.
Фото: Shutterstock
Некоторые иностранные студенты в Чехии делают повторно прививки от covid

Министерство здравоохранения Чехии установило список государств, сертификаты о вакцинации которых действительны в ЧР. Помимо стран ЕС и США, в списке указаны еще около сорока других стран.

Например, у 90 студентов из Ганы, которые учатся в Университете Менделя, уже возникли проблемы. В общей сложности около сотни иностранных студентов из того же вуза находятся в аналогичной ситуации. «Если они не будут проходить тесты каждую неделю, они рискуют быть исключенными из общежития и могут быть оштрафованы. Многие из студентов решают эту абсурдную ситуацию так, что снова проходят вакцинацию в Чешской Республике, поэтому у некоторых уже есть четыре дозы вакцины Pfizer», — сказала ректор вуза Дануше Нерудова.

По словам Нерудовой, студенты из Китая также вакцинируются вакциной от Pfizer и BioNTech, хотя многие из них уже привиты этими препаратами в своей стране.

«Это действительно абсурд. Чешское государство приглашает студентов, например, из Грузии или Замбии в Чехию и предоставляет им жилищную стипендию, а, с другой стороны, значительно усложняет их пребывание. Однако, если они живут в частном секторе, у них есть нет проблем», — рассказала Нерудова.

В настоящее время в Университете Менделя в Брно обучается около 1600 иностранных студентов, из которых 700 — словаки. «Конечно, у студентов из стран Евросоюза или США таких проблем нет. Страдают их коллеги из таких стран, как Грузия, Гана, Эфиопия или Замбия, у которых в организме есть такая же вакцина и сертификат, подтвержденный в посольстве. Государство должно относиться ко всем одинаково и унифицировать условия», — говорит ректор.

«Министерство иностранных дел работает над признанием сертификатов других стран и их технических параметров, чтобы этот список мог быть расширен», — пишет Минздрав Чехии на своем сайте.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
студенты Чехия коронавирус прививки вакцинация Министерство здравоохранения
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