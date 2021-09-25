Карантинные меры: что изменится с 27 сентября?

Минздрав подготовил дальнейшее снятие противоэпидемических мер, связанных с covid-19. Официально изменения будут объявлены в понедельник после заседания правительства, однако порталу Seznam Zprávy стало известно, что изменения затронут, в основном, школьников и студентов.

Непривитым школьникам с 27 сентября не нужно будет предъявлять отрицательный тест коронавирус для поездки в школу в природе, посещения зоопарка, кружков или театра. Это правило касается детей из одного класса, а также постоянного состава спортивной команды.

В пятницу министр Адам Войтех не стал комментировать подробности. «Вы узнаете все необходимое на пресс-конференции в понедельник после заседания правительства», — заявил Войтех.

«Учитывая текущее относительно стабильное развитие эпидемической ситуации и наблюдаемую тенденцию количества новых случаев covid-19, и особенно госпитализаций, можно перейти к дальнейшему частичному снятию мер с учетом результатов завершенного массового тестирования в школах, которое проходило в три этапа в начале учебного года, — говорится в обосновании Минздрава.

Результаты этого тестирования показывают, что заболеваемость covid-19 в школах соответствует уровню заражения среди населения, причем больше положительных случаев выявляется в средних и высших профессиональных учебных заведениях (люди в возрасте от 16 лет и старше). Но и здесь показатель заболеваемости не превышает 25 случаев на 100 000 человек в данной возрастной группе, отмечает Минздрав.

Таким образом, отрицательный тест, сертификат о вакцинации или подтверждение о болезни больше не потребуется для посещения детских кружков и других видов досуга для групп из более чем двадцати детей, если состав группы не меняется. Для посещения отелей, например, во время школы в природе, учащимся также не нужно будет проходить тестирование.

Такие же условия будут применяться к ученикам школ при посещении зоопарка, ботанического сада, замков, ярмарок, концертов, театров, спортивных матчей и др.

Источник: seznamzpravy.cz

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