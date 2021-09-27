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Карантинные меры в отношении тестирования детей и спортивных коллективов изменятся с 30 сентября

Карантинные меры в отношении тестирования детей и спортивных коллективов изменятся с 30 сентября

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Правительство Чехии одобрило дальнейшее снятие противоэпидемических мер, связанных с covid-19. Изменения затронут, в основном, школьников и спортивные коллективы.
Карантинные меры в отношении тестирования детей и спортивных коллективов изменятся с 30 сентября

С 30 сентября непривитым детям не нужно будет предъявлять отрицательный тест коронавирус для поездки в школу в природе, посещения зоопарка, кружков или театра. Это правило касается школьников из одного класса, а также постоянного состава спортивной команды.

«Что касается постоянных коллективов, детям проходить тест будет необязательно. Это также относится к организации досуга в одной школе», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех. Если в мероприятии принимают участие дети из более чем одной школы, им необходимо пройти тест.

Противоэпидемические меры будут ослаблены и при подготовке спортсменов-профессионалов и спортсменов-любителей. Если участие в спортивных мероприятиях принимают до 20 человек и команда неизменна, тест не понадобится. Если на мероприятии каждый раз присутствуют разные люди, потребуется тест.

Правительство также утвердило ограниченную по времени меру в отношении предстоящих выборов в Палату депутатов, которая обяжет использовать средства защиты органов дыхания на избирательном участке. Исключение составят только те, кому нельзя пользоваться респиратором по состоянию здоровья.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
дети школы Министерство здравоохранения правительство коронавирус выборы спорт
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