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30 сентября в Чехии выявлено 917 новых случаев заболевания коронавирусом

30 сентября в Чехии выявлено 917 новых случаев заболевания коронавирусом

420on.cz 192
В четверг, 30 сентября, в Чехии зафиксировано 917 новых случаев инфицирования COVID-19. Репродуктивное число, которое показывает скорость распространения болезни, выросло с 1,15 до до 1,24.
30 сентября в Чехии выявлено 917 новых случаев заболевания коронавирусом

Это следует из данных Минздрава. Как и в прошлом году, количество новых подтвержденных случаев заболевания начало расти в этом году после окончания каникул, возвращения людей из отпусков и детей в школу и в целом повышения мобильности среди населения. Согласно статистике, в сентябре в Чешской Республике количество новых случаев заболеваниy составило почти 13 000 случаев по сравнению с менее чем 6000 в августе.

Благодаря вакцинации и большому количеству людей, уже перенесших болезнь, ситуация сейчас более благоприятна, чем во время прошлогодней осенней волны. Год назад, в конце сентября, лаборатории подтверждали почти 3000 случаев в день. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация в больницах также лучше. В настоящее время с коронавирусом госпитализировано 219 человек, 35 из которых находятся в тяжелом состоянии. Год назад около 1000 человек находились в больницах с коронавирусом, 200 из них в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день заболеваемость увеличилась почти во всех регионах. В Праге этот показатель выше, чем в среднем по стране, где заболеваемость составляет 55 случаев на 100 тысяч жителей. За столицей следуют Моравскосилезский край (52 случая), Южноморавский, Южночешский и Среднечешский край, где заболеваемость превышает 40 случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней.

В период пандемии министерство здравоохранения Чехии зафиксировало 30 475 смертей от COVID-19.

Источник: ceskenoviny.cz

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коронавирус Чехия статистика Министерство здравоохранения
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