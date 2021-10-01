С 4 октября непривитым туристам сложнее будет вернуться из Словакии и Люксембурга в Чехию

На так называемой карте путешественников Словакия и Люксембург с 4 октября перейдут из оранжевой категории в красную, которая означает высокий риск заражения коронавирусом.

Венгрия и Лихтенштейн переходят в оранжевую категорию, а Мальта и Азорские острова — в зеленую категорию с низким риском заражения, говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения Чехии.

Для стран, отмеченных зеленым и оранжевым цветом, пассажиры должны заполнить анкету прибытия и пройти тестирование перед въездом в Чешскую Республику или пройти тест на антиген или ПЦР не позднее, чем через пять дней после прибытия. При возвращении из страны с высоким или очень высоким уровнем риска обязательный тест ПЦР в Чехии проводится не ранее пятого, но не позднее 14-го дня после прибытия. До тех пор человек должен находиться в самоизоляции. Перед возвращением тест ПЦР требуется только в том случае, если человек пользуется общественным транспортом.

Министерство здравоохранения еженедельно обновляет список стран в соответствии с их риском заражения на основе данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Болгария, Бельгия, Ирландия, Хорватия, Кипр, Норвегия, Латвия, Люксембург, Словакия, Германия, Австрия, Румыния, Греция и Швейцария отмечены на карте красным цветом.

Эстония перейдет в темно-красную категорию с очень высоким риском заражения, где правила возврата такие же, как и для красной. Сюда также входят Литва, Словения и третьи страны за пределами Европейского Союза, которые не входят ни в одну из других категорий.

Мальта, Польша, Ватикан и Азорские острова с 4 октября относятся к числу зеленых стран с низким риском заражения.

Тесты не нужно делать вакцинированным людям и тем, кто переболели covid-19 в течение последних 180 дней. Однако остается обязательство заполнить форму прибытия.

Источник: ceskenoviny.cz

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