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Правительство обсудит возможное ужесточение карантинных мер

Правительство обсудит возможное ужесточение карантинных мер

420on.cz 706
​Во второй половине недели — накануне парламентских выборов — Минздрав решит, ужесточать ли противоэпидемические меры в стране в связи с ростом числа инфицированных. Об этом со ссылкой на главного гигиениста Павлу Сврчинову сообщило Чешское телевидение.
Правительство обсудит возможное ужесточение карантинных мер

«Мы проанализируем цифры и решим, что делать дальше. Однако это не будут меры общего характера, такие как закрытие предприятий, это будут режимные меры», — сказала Сврчинова.

Еще в начале сентября она говорила, что после ужесточения мер рестораны могли бы принимать посетителей только после предварительного бронирования мест. Также могут быть введены ограничения по количеству участников массовых мероприятий.

Лаборатории в Чехии в субботу, 2 октября, подтвердили 550 новых случаев заболевания коронавирусом — это самый большой показатель для выходного дня с середины мая. В воскресенье было зафиксировано 314 новых случаев (на 65 больше, чем в предыдущее воскресенье).

Инфекция быстрее всего распространяется в Праге, Моравскосилезском и Южночешском регионах. Одним из наиболее пострадавших регионов является регион Ческе-Будеевице, где за последнюю неделю зарегистрировано 86 инфицированных на 100 000 жителей. Далее следует Опава и Мост.

Число госпитализированных сейчас составляет 204 человека, 28 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия правительство Министерство здравоохранения статистика
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