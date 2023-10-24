В Праге строится меньше квартир, чем в Варшаве. И это не единственное различие

«Если сравнивать две столицы с похожим населением, то в польской столице за последнее десятилетие было построено на 150 000 квартир больше, чем в Праге. Это огромная разница», — сказал Станислав Кубачек, директор по инвестициям компании Heimstaden в Центральной и Восточной Европе. По его словам, цены на новостройки в чешской столице примерно на 50% выше, чем в столице Польши. Цены в Праге растут в основном из-за низкого предложения.



Согласно анализу, проведенному девелоперами Skanska Residential, Trigema и Central Group, в третьем квартале этого года в Праге было продано 1 050 новых квартир, что на 91% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 5% больше, чем в предыдущем квартале. Средняя цена продажи квадратного метра составила 146 459 крон. Это на 3% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Согласно анализу, проведенному на основе последних данных Чешского статистического управления, за первые восемь месяцев этого года разрешения на продажу было получено для 2 165 квартир в многоквартирных домах столицы, что на треть меньше, чем за тот же период прошлого года.



«К сожалению, нынешнее развитие событий ведет к дальнейшему ухудшению доступности жилья. Квартиры дорожают из-за чрезмерного и все более жесткого регулирования, а также из-за высокого налогообложения, которое за последние 15 лет выросло в восемь раз. Это также связано с высокими ценами на землю и строительные материалы. Существенное влияние оказывают высокие цены на энергоносители, дорогая рабочая сила и постоянный дефицит трудовых ресурсов», — говорит Томаш Пардубицкий, генеральный директор Finep.



По словам Яна Рафая, генерального директора компании Heimstaden и члена президиума Ассоциации арендного жилья, помимо доступности жилья для владельцев, недостаток строительства затрудняет сдачу жилья в аренду. Еще одним препятствием на пути к повышению доступности арендного жилья, по его словам, является законодательство, регулирующее арендные отношения. Согласно текущему предложению Министерства регионального развития, теперь нельзя будет заключать договор аренды на срок менее трех лет более двух раз подряд, арендодатель сможет повышать арендную плату на 3,5% после реконструкции, а процесс выселения неплательщиков будет осуществляться в сокращенном судебном порядке.



«С одной стороны, есть ограничения на краткосрочные договоры, но с другой стороны, нет эффективного предложения по функциональному институту выселения, который мы знаем по другим развитым странам», — сказал Рафай.



Heimstaden управляет 159 089 квартирами в десяти европейских странах общей стоимостью 335 млрд шведских крон (около 697 млрд чешских крон). Heimstaden Czech владеет и управляет примерно 43 000 квартир в Остраве и Моравско-Силезском крае. Компания была образована в 2006 году в рамках разделения распавшейся OKD. В прошлом году компания увеличила доходы от сдачи в аренду и продажи услуг арендаторам на 297,8 млн чешских крон, до 4,19 млрд чешских крон.