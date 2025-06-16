Спад в строительстве квартир в Чехии, в годовом исчислении их стало на пятую часть меньше.

Новости 420on 16 июня 2025 22:00 151

В Чехии в прошлом году было построено 30 274 квартиры, что на 20,5 процента меньше, чем в предыдущем году. Больше всего домов было построено в Праге и в Среднечешском крае. Половина из них — это односемейные дома, а более трети — многоквартирные дома. В обоих случаях падение составило 20%, сообщил Чешское статистическое управление.