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Спад в строительстве квартир в Чехии, в годовом исчислении их стало на пятую часть меньше.

Новости 420on
16 июня 2025
22:00
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В Чехии в прошлом году было построено 30 274 квартиры, что на 20,5 процента меньше, чем в предыдущем году. Больше всего домов было построено в Праге и в Среднечешском крае. Половина из них — это односемейные дома, а более трети — многоквартирные дома. В обоих случаях падение составило 20%, сообщил Чешское статистическое управление.
Статистика показывает, что инвестиционные затраты на строительство новых квартир значительно выросли. Площадь построенных квартир по сравнению с 2023 годом немного увеличилась.

Прага стала единственным регионом, где было зафиксировано небольшое увеличение числа построенных квартир. Всего в столице было построено 6489 новых квартир, в 2023 году их было на 79 меньше. В 2024 году в Центральночешском крае строители завершили строительство 4951 квартиры, что на четверть меньше, чем в предыдущем году.

Наибольший годовой спад был зафиксирован в Южноморавском крае, где в прошлом году было построено 3300 квартир, что на 37 процентов меньше, чем годом ранее. Наименьшее количество квартир было построено в Карловарском и Либерецком краях.

«При этом снижение произошло во всех категориях жилищного строительства. В случае семейных и многоквартирных домов сокращение составило около 20 процентов, немного лучше ситуация с надстройками, пристройками и встройками», — сообщила Сильвия Лукавцова из отдела статистики строительства и жилищного строительства ЧСУ.

По данным ЧСУ, строительство новых домов занимало в среднем 45 месяцев, что на пять месяцев дольше, чем в 2023 году. Срок строительства квартир в многоквартирных домах увеличился в среднем на два с половиной месяца. Площадь новых квартир в семейных домах немного увеличилась до 138,8 квадратных метров полезной площади и 92,5 квадратных метров жилой площади. В квартирах в многоквартирных домах жилая площадь увеличилась в среднем до 50,2 квадратных метра, но общая полезная площадь немного уменьшилась до 64,8 квадратных метра.

Среднее количество комнат не изменилось по сравнению с предыдущим годом, как и в 2023 году, в прошлом году преобладали четырехкомнатные квартиры в частных домах и двухкомнатные в многоквартирных домах. Согласно данным ведомства, более заметным был рост инвестиционных затрат, который в квартирах в частных домах составил 7% в годовом исчислении, а в квартирах в многоквартирных домах — 5%.

Доля кирпичных и деревянных несущих конструкций, по данным ЧСУ, была аналогична многолетнему среднему показателю. Кирпичная конструкция была у 83,8 процента новых семейных домов, деревянная конструкция — у 13,6 процента домов. Две трети домов были подключены к газовой сети, остальная треть — нет.

Больше всего строилось недвижимости в энергетическом классе B, хотя их доля, по данным ЧСУ, в последние годы снижалась. По сравнению с 2023 годом количество домов, отнесенных к самому высокому классу A, выросло на три процентных пункта, количество домов, относящихся к классу C, немного снизилось до 29 процентов.
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