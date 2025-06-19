Чешские банки предлагают обратную ипотеку. Без недвижимости
19 июня 2025
12:30
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Нехватка недвижимости на рынке и высокий спрос на нее усложняют жизнь людям, которые хотят финансировать покупку квартиры с помощью ипотеки. Из-за длительных процедур владельцы отказывают им и отдают предпочтение тем, кто имеет готовые наличные средства. Поэтому часть банков предлагает обратный ипотечный кредит. Он должен дать их клиентам преимущество на рынке.
«Обратная» ипотека работает так: сначала банк одобряет людям деньги. Затем он устанавливает срок, в течение которого они могут искать подходящую недвижимость. Он колеблется от девяти месяцев до трех лет в зависимости от конкретного банка. После того как они находят квартиру или дом, они могут начать использовать ипотеку и выплачивать ее.
Однако они должны иметь в виду, что в случае неудачи им придется заплатить комиссию. Чаще всего она составляет несколько десятков тысяч крон.
«Клиент заранее знает, на какую сумму он может получить ипотеку и какую недвижимость он может приобрести», — так описал преимущества этой услуги Мирослав Зетек, член правления ČSOB Hypoteční banka. «На рынке он фактически становится покупателем с наличными», — добавил он.
В мае ČSOB стала последней финансовой организацией, которая ввела эту ипотеку. Кроме нее, такой вариант предлагают еще три банка: Komerční banka, Raiffeisenbank и с конца прошлого года также UniCredit Bank.
Процентные ставки по этим кредитам соответствуют обычным ипотечным кредитам. Можно также воспользоваться фиксацией. Однако она начинает действовать с момента одобрения кредита. Если клиент берет фиксацию на три года и два года ищет недвижимость, то до изменения ставки ему останется всего один год.
Не хотят ждать
По словам Давида Эйма, заместителя председателя правления ипотечного брокера Gepard Finance, этот продукт имеет смысл в первую очередь в период, когда спрос на недвижимость значительно превышает предложение.
В таком случае продавцы нередко отдают предпочтение покупателям, имеющим собственные средства. Люди с ипотекой представляют для них неопределенность. Им приходится ждать несколько недель, пока банк одобрит кредит. Например, люди, которым нужны средства для покупки более крупной квартиры, не хотят на это идти.
«Обратная ипотека может сократить процесс в банке, например, с трех недель до нескольких дней», — сказал Эйм.
Первой в Чехии этот тип ипотеки ввела Komerční banka. Наибольший интерес к ней был отмечен в период окончания крайне низких процентных ставок, составлявших около 2%. Тогда клиенты хотели таким образом обеспечить себе дешевые кредиты.
«В настоящее время интерес уже снизился, поскольку клиенты ожидают стагнации или небольшого снижения ставок, однако этот продукт по-прежнему пользуется большим спросом», — заявил Ондржей Шухман, менеджер по ипотечным кредитам группы Komerční banka. В настоящее время финансовая организация имеет более тысячи клиентов.
Пресс-секретарь UniCredit Bank Петр Плочек добавил, что банк отмечает растущий интерес со стороны клиентов из крупных региональных городов.
Люди, которые рассматривают возможность «обратного» ипотечного кредита, должны внимательно ознакомиться с его условиями. Они могут значительно различаться в разных банках.
Например, Komerční banka предлагает самый длительный срок на поиск недвижимости, но в случае неудачи применяет самые высокие санкции. Они составляют до 5% от неиспользованной суммы, что может составить сотни тысяч крон.
ČSOB требует от клиентов найти жилье в течение девяти месяцев. Однако, если в течение этого срока ставки снизятся, клиентам будет предоставлена скидка до 0,3 процентного пункта.
Однако они должны иметь в виду, что в случае неудачи им придется заплатить комиссию. Чаще всего она составляет несколько десятков тысяч крон.
«Клиент заранее знает, на какую сумму он может получить ипотеку и какую недвижимость он может приобрести», — так описал преимущества этой услуги Мирослав Зетек, член правления ČSOB Hypoteční banka. «На рынке он фактически становится покупателем с наличными», — добавил он.
В мае ČSOB стала последней финансовой организацией, которая ввела эту ипотеку. Кроме нее, такой вариант предлагают еще три банка: Komerční banka, Raiffeisenbank и с конца прошлого года также UniCredit Bank.
Процентные ставки по этим кредитам соответствуют обычным ипотечным кредитам. Можно также воспользоваться фиксацией. Однако она начинает действовать с момента одобрения кредита. Если клиент берет фиксацию на три года и два года ищет недвижимость, то до изменения ставки ему останется всего один год.
Не хотят ждать
По словам Давида Эйма, заместителя председателя правления ипотечного брокера Gepard Finance, этот продукт имеет смысл в первую очередь в период, когда спрос на недвижимость значительно превышает предложение.
В таком случае продавцы нередко отдают предпочтение покупателям, имеющим собственные средства. Люди с ипотекой представляют для них неопределенность. Им приходится ждать несколько недель, пока банк одобрит кредит. Например, люди, которым нужны средства для покупки более крупной квартиры, не хотят на это идти.
«Обратная ипотека может сократить процесс в банке, например, с трех недель до нескольких дней», — сказал Эйм.
Первой в Чехии этот тип ипотеки ввела Komerční banka. Наибольший интерес к ней был отмечен в период окончания крайне низких процентных ставок, составлявших около 2%. Тогда клиенты хотели таким образом обеспечить себе дешевые кредиты.
«В настоящее время интерес уже снизился, поскольку клиенты ожидают стагнации или небольшого снижения ставок, однако этот продукт по-прежнему пользуется большим спросом», — заявил Ондржей Шухман, менеджер по ипотечным кредитам группы Komerční banka. В настоящее время финансовая организация имеет более тысячи клиентов.
Пресс-секретарь UniCredit Bank Петр Плочек добавил, что банк отмечает растущий интерес со стороны клиентов из крупных региональных городов.
Люди, которые рассматривают возможность «обратного» ипотечного кредита, должны внимательно ознакомиться с его условиями. Они могут значительно различаться в разных банках.
Например, Komerční banka предлагает самый длительный срок на поиск недвижимости, но в случае неудачи применяет самые высокие санкции. Они составляют до 5% от неиспользованной суммы, что может составить сотни тысяч крон.
ČSOB требует от клиентов найти жилье в течение девяти месяцев. Однако, если в течение этого срока ставки снизятся, клиентам будет предоставлена скидка до 0,3 процентного пункта.
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