Чешские банки предлагают обратную ипотеку. Без недвижимости

Новости 420on 19 июня 2025 12:30 503

Нехватка недвижимости на рынке и высокий спрос на нее усложняют жизнь людям, которые хотят финансировать покупку квартиры с помощью ипотеки. Из-за длительных процедур владельцы отказывают им и отдают предпочтение тем, кто имеет готовые наличные средства. Поэтому часть банков предлагает обратный ипотечный кредит. Он должен дать их клиентам преимущество на рынке.