Эксперты: Доступность жилья можно улучшить за счет ускорения выдачи разрешений или изменения законодательства

Новости и статьи 17 июня 2025 18:00 400

Доступность жилья в Чехии можно было бы улучшить за счет ускорения строительного процесса, упрощения законодательства или увеличения материальных и трудовых ресурсов в строительной отрасли. Эти и другие меры впоследствии помогли бы расширить предложение новых квартир на рынке, что способствовало бы улучшению нынешней не слишком хорошей ситуации с жильем в стране. Об этом на конференции заявили представители Союза предпринимателей строительной отрасли (SPS), Торгово-промышленной палаты и Ассоциации девелоперов.