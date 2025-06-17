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Эксперты: Доступность жилья можно улучшить за счет ускорения выдачи разрешений или изменения законодательства

Новости и статьи
17 июня 2025
18:00
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Доступность жилья в Чехии можно было бы улучшить за счет ускорения строительного процесса, упрощения законодательства или увеличения материальных и трудовых ресурсов в строительной отрасли. Эти и другие меры впоследствии помогли бы расширить предложение новых квартир на рынке, что способствовало бы улучшению нынешней не слишком хорошей ситуации с жильем в стране. Об этом на конференции заявили представители Союза предпринимателей строительной отрасли (SPS), Торгово-промышленной палаты и Ассоциации девелоперов.
Ускорение выдачи разрешений на строительство и завершение реформы законодательства также способствовали бы большей доступности жилья, например, по мнению Национального экономического совета при правительстве (NERV). Союз, палата и ассоциация представили несколько основных пунктов, которые, по их мнению, оживили бы жилищную ситуацию в Чехии.

Один из них заключается в том, чтобы жилье стало общественным интересом, который будет также закреплен в чешском законодательстве. Чиновники, которые занимаются выдачей разрешений, иногда по закону должны отдавать приоритет, например, окружающей среде или другим интересам перед жильем, что может затянуть строительство домов на несколько лет.

«Само строительство или разрешение на постройку жилого дома пока не урегулировано законодательством. Интересно, что в общественных интересах, например, находится защита деревьев, растущих за пределами леса на территории. (...). Другими общественными интересами являются водопровод, транспорт, канализация — фактически все, что необходимо для проживания, только само жилье в законодательстве не упоминается», — сказала глава отдела территориального и регионального развития Торгово-промышленной палаты Хана Ландова.

Согласно позиции отраслевых групп, застройщикам и строителям также следует предоставить больше возможностей на городских заброшенных территориях. Ведь они часто расположены в тех частях города, которые подходят для новой застройки. По словам президента SPS Йиржи Ноузы, это участки в застроенных частях города, которые обеспечивают всю необходимую инфраструктуру.

Важно привлечь новых людей, чтобы отрасль была готова к дальнейшему развитию. В то же время необходимо больше поддерживать местные органы власти в дальнейшем развитии или установить рамки сотрудничества между государственным и частным секторами. Однако ключевым моментом является увеличение объемов строительства как такового, чему, среди прочего, способствовало бы большее ослабление территориального планирования.

С необходимостью реформирования территориального планирования, ускорения выдачи разрешений на и завершения реформы регулирования согласен и NERV. По его мнению, оно раздроблено, и от покупки земельного участка до передачи квартиры часто проходит более пяти лет. Поэтому NERV хочет унифицировать процедуры всех органов, усилить их команды, ускорить реакцию санитарных инспекторов и сократить апелляционное производство, которое, по ее мнению, может удорожить квартиру площадью 50 квадратных метров более чем на 200 000 крон. 

Совет также предлагает улучшить мониторинг жилищного фонда, ограничить налоговые вычеты по процентам по ипотечным кредитам, поддержать долгосрочную аренду жилья и увеличить поддержку строительства доступного жилья.
Чехия строительство законы
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