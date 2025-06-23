Явное доказательство того, что чешский рынок жилья замерз. На счету каждая квартира

Новости 420on 23 июня 2025 08:00 2068

Сказать, что проблема недоступности жилья заключается в том, что по сравнению с Западной Европой у нас очень дорогое жилье и очень низкие зарплаты, недостаточно. Мы проспали строительство. И сегодня ситуация уже невыносима.