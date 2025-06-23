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Явное доказательство того, что чешский рынок жилья замерз. На счету каждая квартира

Новости 420on
23 июня 2025
08:00
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Сказать, что проблема недоступности жилья заключается в том, что по сравнению с Западной Европой у нас очень дорогое жилье и очень низкие зарплаты, недостаточно. Мы проспали строительство. И сегодня ситуация уже невыносима.
Собственное жилье, в том числе качественное арендуемое жилье, становится все более недоступным для все большего числа чехов. Что с этим делать? Как это изменить? Это Зузана Ходкова обсуждала со своими гостями. Приглашение в Бизнес-клуб Seznam Zprávу приняли вице-президент Союза предпринимателей в строительстве Зденек Соудный, главный директор отдела строительства и государственных инвестиций Министерства регионального развития Томаш Гудечек, а также Петр Хана, директор отдела недвижимости и строительства в консалтинговой компании Deloitte.

Проблему доступности жилья можно решить прежде всего за счет значительного увеличения строительства квартир, сошлись во мнении участники дискуссии. Однако запуск строительства в необходимом объеме требует серьезных системных изменений. Они должны затронуть и территориальное планирование, и процесс выдачи разрешений как таковой. В долгосрочной перспективе нам не хватает политиков, готовых провести эти изменения.

По данным Чешского статистического управления, в последние годы в Чехии ежегодно завершается строительство примерно 30 000–40 000 новых квартир. В 2024 году это было всего 30 311 квартир. Для сравнения, поляки построили в шесть раз больше.

Больше всего квартир в Чехии в течение длительного времени строится в Праге, где в рамках новых девелоперских проектов ежегодно появляется несколько тысяч квартир.

По словам Зденка Соудного (SPS), необходимо наконец назвать суть проблемы. «Все говорят о доступном жилье, но никто не говорит о доступности жилья. Это может казаться очень похожим, но разница довольно существенная».

Поэтому в текущей предвыборной дискуссии политики должны говорить о том, как повысить доступность жилья, то есть как открыть дорогу строительству. «И частью этого, безусловно, является доступное жилье», — сказал Соудный.

Как напомнил Томаш Гудечек, в связи с тем, что после бархатной революции жилой фонд постепенно приватизировался, у нас долгое время было из чего брать. «Это продолжалось примерно до 2010 года. Тогда дефицит еще не проявлялся явно, но проблема уже нарастала изнутри. А сегодня она очевидна».

В течение последних 10–15 лет результаты анализов вызывали тревогу. О проблеме нехватки жилья уже давно говорят везде, это большая тема. Но не хватало смелости действительно что-то с этим сделать, проблема все время откладывалась.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы очень долго выдаем разрешения на строительство и при этом мало строим», — сказал Петр Хана из Deloitte. Консалтинговая компания Deloitte как раз в эти дни опубликовала результаты обширного анализа рынка с акцентом на среду жилищного строительства. В Чешской Республике в настоящее время на 1 000 жителей в год строится примерно три квартиры, тогда как, например, в Польше — более пяти.

«Если перевести это в общие цифры, то речь идет о том, что у нас в год строится 30 000 квартир, а в Польше — 200 000. И это очень значительная разница».

Сколько нужно построить, чтобы решить проблему недоступности жилья?

Это зависит от места. Но если взять для примера Прагу, где ситуация критическая, то, чтобы покрыть дефицит, образовавшийся в предыдущие годы, по словам Петра Ханы, нужно строить 12 000 квартир в год. Мы не строим даже половины.
строительство квартиры Чехия
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