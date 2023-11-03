Чем эксперты объясняют снижение количества построенных в Чехии квартир

«Вероятно, пока не стоит переоценивать показатели жилищного строительства, которое продемонстрировало квартальный рост по сравнению с предыдущим годом. Однако в этой связи следует добавить, что темпы отсчитываются от самого слабого результата прошлого года, когда было начато строительство всего 2 500 квартир, тогда как в Праге на тот момент их было всего 83. Поэтому новая динамика не вызывает удивления и не указывает на изменение существующей тенденции», — сказал Петр Дуфек, экономист-аналитик банка Creditas.



По мнению Эвжена Корца, генерального директора компании Ekospol, из относительно положительных данных за сентябрь нельзя делать оптимистических выводов. Чешское статистическое управление в Праге зафиксировало 3 390 квартир, находящихся в стадии строительства с начала года. Однако, по мнению Корца, ежегодно необходимо строить не менее 10 000 новых квартир.



«В этом году мы даже не приблизимся к таким показателям. Тем более что в этом году было несколько месяцев, когда было введено менее 100 новых квартир. Самым неудачным в этом отношении был май, когда строительные компании в Праге начали строить всего 48 новых квартир», — сказал Корец.



По мнению Мартина Гюртлера, экономиста и аналитика Komerční banka, предложение недвижимости также остается ограниченным. Он считает, что недостаток строительства обусловлен сочетанием высоких процентных ставок и цен на строительные материалы, которые также снижают спрос на строительные работы.



«Снижение количества выданных разрешений на строительство, которое в сентябре сократилось на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не способствует улучшению ситуации. Число завершенных объектов даже снизилось на 25,9%, а вот число начатых увеличилось на 24,6%. Однако более высокая динамика числа начатых строительств отчасти связана с низкой сравнительной базой прошлого года», — сказал Гюртлер.



Снижение спроса на строительные материалы вынудило некоторых чешских производителей приостановить производство на своих заводах. Например, крупнейшие чешские производители кирпича Wienerberger и Heluz закрывают свои заводы на зиму. Компании ожидают, что падение продаж в годовом исчислении составит до 50%.



В первом-третьем квартале 2023 года было начато строительство 27 304 квартир, что на 14,6% меньше, чем в предыдущем году. По данным ČSÚ, снижение произошло в основном за счет результатов второго квартала. С начала года было завершено строительство 25 957 квартир, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году.



По данным ČSÚ, объем строительства в Чехии в сентябре вырос на 1,7% в годовом исчислении, хотя до этого в течение двух месяцев он снижался. Объем земляных работ и гражданского строительства вырос на 2,2 и 0,5% в годовом исчислении соответственно. В месячном исчислении объем строительства снизился на 0,2%.