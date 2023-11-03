Чем эксперты объясняют снижение количества построенных в Чехии квартир
7 ноября 2023
17:30
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Чрезвычайно высокие цены на строительные работы и материалы в сочетании со снижением спроса на жилье обусловили снижение количества сданных в эксплуатацию квартир в сентябре этого года, сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Об этом сообщили ČTK эксперты. По их мнению, увеличение объемов начатого строительства жилых объектов не является свидетельством восстановления рынка недвижимости. Они обращают внимание на снижение количества выданных разрешений на строительство по сравнению с прошлым годом, а также на сообщения некоторых производителей строительных материалов, которые сокращают производство из-за низкого спроса.
«Вероятно, пока не стоит переоценивать показатели жилищного строительства, которое продемонстрировало квартальный рост по сравнению с предыдущим годом. Однако в этой связи следует добавить, что темпы отсчитываются от самого слабого результата прошлого года, когда было начато строительство всего 2 500 квартир, тогда как в Праге на тот момент их было всего 83. Поэтому новая динамика не вызывает удивления и не указывает на изменение существующей тенденции», — сказал Петр Дуфек, экономист-аналитик банка Creditas.
По мнению Эвжена Корца, генерального директора компании Ekospol, из относительно положительных данных за сентябрь нельзя делать оптимистических выводов. Чешское статистическое управление в Праге зафиксировало 3 390 квартир, находящихся в стадии строительства с начала года. Однако, по мнению Корца, ежегодно необходимо строить не менее 10 000 новых квартир.
«В этом году мы даже не приблизимся к таким показателям. Тем более что в этом году было несколько месяцев, когда было введено менее 100 новых квартир. Самым неудачным в этом отношении был май, когда строительные компании в Праге начали строить всего 48 новых квартир», — сказал Корец.
По мнению Мартина Гюртлера, экономиста и аналитика Komerční banka, предложение недвижимости также остается ограниченным. Он считает, что недостаток строительства обусловлен сочетанием высоких процентных ставок и цен на строительные материалы, которые также снижают спрос на строительные работы.
«Снижение количества выданных разрешений на строительство, которое в сентябре сократилось на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не способствует улучшению ситуации. Число завершенных объектов даже снизилось на 25,9%, а вот число начатых увеличилось на 24,6%. Однако более высокая динамика числа начатых строительств отчасти связана с низкой сравнительной базой прошлого года», — сказал Гюртлер.
Снижение спроса на строительные материалы вынудило некоторых чешских производителей приостановить производство на своих заводах. Например, крупнейшие чешские производители кирпича Wienerberger и Heluz закрывают свои заводы на зиму. Компании ожидают, что падение продаж в годовом исчислении составит до 50%.
В первом-третьем квартале 2023 года было начато строительство 27 304 квартир, что на 14,6% меньше, чем в предыдущем году. По данным ČSÚ, снижение произошло в основном за счет результатов второго квартала. С начала года было завершено строительство 25 957 квартир, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году.
По данным ČSÚ, объем строительства в Чехии в сентябре вырос на 1,7% в годовом исчислении, хотя до этого в течение двух месяцев он снижался. Объем земляных работ и гражданского строительства вырос на 2,2 и 0,5% в годовом исчислении соответственно. В месячном исчислении объем строительства снизился на 0,2%.
По мнению Эвжена Корца, генерального директора компании Ekospol, из относительно положительных данных за сентябрь нельзя делать оптимистических выводов. Чешское статистическое управление в Праге зафиксировало 3 390 квартир, находящихся в стадии строительства с начала года. Однако, по мнению Корца, ежегодно необходимо строить не менее 10 000 новых квартир.
«В этом году мы даже не приблизимся к таким показателям. Тем более что в этом году было несколько месяцев, когда было введено менее 100 новых квартир. Самым неудачным в этом отношении был май, когда строительные компании в Праге начали строить всего 48 новых квартир», — сказал Корец.
По мнению Мартина Гюртлера, экономиста и аналитика Komerční banka, предложение недвижимости также остается ограниченным. Он считает, что недостаток строительства обусловлен сочетанием высоких процентных ставок и цен на строительные материалы, которые также снижают спрос на строительные работы.
«Снижение количества выданных разрешений на строительство, которое в сентябре сократилось на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не способствует улучшению ситуации. Число завершенных объектов даже снизилось на 25,9%, а вот число начатых увеличилось на 24,6%. Однако более высокая динамика числа начатых строительств отчасти связана с низкой сравнительной базой прошлого года», — сказал Гюртлер.
Снижение спроса на строительные материалы вынудило некоторых чешских производителей приостановить производство на своих заводах. Например, крупнейшие чешские производители кирпича Wienerberger и Heluz закрывают свои заводы на зиму. Компании ожидают, что падение продаж в годовом исчислении составит до 50%.
В первом-третьем квартале 2023 года было начато строительство 27 304 квартир, что на 14,6% меньше, чем в предыдущем году. По данным ČSÚ, снижение произошло в основном за счет результатов второго квартала. С начала года было завершено строительство 25 957 квартир, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году.
По данным ČSÚ, объем строительства в Чехии в сентябре вырос на 1,7% в годовом исчислении, хотя до этого в течение двух месяцев он снижался. Объем земляных работ и гражданского строительства вырос на 2,2 и 0,5% в годовом исчислении соответственно. В месячном исчислении объем строительства снизился на 0,2%.
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