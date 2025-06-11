Банки в Чехии не торопятся делать значительные скидки на ипотечные кредиты

Новости 420on 11 июня 2025 12:00 787

Процентные ставки по ипотечным кредитам в Чехии продолжают снижаться, но очень медленно. Банки остаются осторожными из-за маржи и неопределенности в отношении инфляции. Однако эксперты предупреждают, что ожидание более низких ставок может обойтись дороже.