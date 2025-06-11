Банки в Чехии не торопятся делать значительные скидки на ипотечные кредиты
11 июня 2025
12:00
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Процентные ставки по ипотечным кредитам в Чехии продолжают снижаться, но очень медленно. Банки остаются осторожными из-за маржи и неопределенности в отношении инфляции. Однако эксперты предупреждают, что ожидание более низких ставок может обойтись дороже.
Снижению ипотечных ставок в Чехии не хватает более выраженной динамики. Согласно Swiss Life Hypoindex, средняя предлагаемая ставка в июне снизилась до 4,94% и на три десятых процентного пункта ниже, чем в конце прошлого года.
«С исторической точки зрения это очень медленное снижение, которое подтверждает продолжающуюся тенденцию к снижению, однако без значительной динамики. Более быстрое снижение ставок сдерживает консервативный подход банков к оценке рисков и сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейшего развития инфляции», — комментирует Йиржи Сикора, ипотечный аналитик компании Swiss Life Select.
Вместе с постепенным снижением процентной ставки снижается и средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту. В случае ипотечного кредита в размере 3,5 миллиона крон, оформленного на 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет и средней ставкой 4,94%, это в настоящее время означает 20 334 кроны в месяц. Таким образом, с начала года средний платеж снизился на 575 крон.
По словам Сикоры, есть две основные причины, по которым банки неохотно снижают ставки по ипотечным кредитам. Первая из них — это маржа, которую банки защищают после нелегких лет.
На это ранее обращал внимание в интервью SZ Byznys гглава Чешского национального банка Алеш Михл. «Я считаю, что эта ставка по-прежнему высока, и банки могут ее снизить», — заявил он в октябре прошлого года, когда процентная ставка превышала пять процентов. «Они получают от этого отличную маржу и хотят сохранить прибыльность», — сказал он.
Вторая причина заключается в более слабой конкуренции между банками по сравнению с прошлым. «Спрос домохозяйств на кредиты постепенно растет, поэтому банки не чувствуют давления на более значительные скидки. В результате клиенты вынуждены довольствоваться скидками в десятые доли процента», — говорит Сикора из Swiss Life Select.
Извилистый путь вниз
Уже в начале 2025 года все были единодушны в том, что в этом году нас не ждет резкого падения ставок. И текущая динамика только подтверждает это. «Прогноз на вторую половину 2025 года остается сдержанным. Мы предполагаем, что ставки будут продолжать снижаться, но темпами не более 0,1–0,2 процентного пункта в квартал», — говорит Йиржи Сикора.
По его словам, инфляция находится под контролем, но Чешский национальный банк остается осторожным. В игру вступают и зарубежные факторы — геополитическая неопределенность и постепенное смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне. «Поэтому в настоящее время ожидать резкого возвращения ставок ниже четырех процентов — скорее иллюзия», — добавляет ипотечный аналитик.
Хотя разница между маем и июнем скорее косметическая и свидетельствует о в целом медленном темпе снижения, по мнению эксперта, даже небольшие корректировки могут означать значительную экономию по долгосрочным кредитам.
«По долгосрочным кредитам даже снижение на десятые доли процента может означать экономию в десятки тысяч крон», — добавляет Сикора.
«С исторической точки зрения это очень медленное снижение, которое подтверждает продолжающуюся тенденцию к снижению, однако без значительной динамики. Более быстрое снижение ставок сдерживает консервативный подход банков к оценке рисков и сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейшего развития инфляции», — комментирует Йиржи Сикора, ипотечный аналитик компании Swiss Life Select.
Вместе с постепенным снижением процентной ставки снижается и средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту. В случае ипотечного кредита в размере 3,5 миллиона крон, оформленного на 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет и средней ставкой 4,94%, это в настоящее время означает 20 334 кроны в месяц. Таким образом, с начала года средний платеж снизился на 575 крон.
По словам Сикоры, есть две основные причины, по которым банки неохотно снижают ставки по ипотечным кредитам. Первая из них — это маржа, которую банки защищают после нелегких лет.
На это ранее обращал внимание в интервью SZ Byznys гглава Чешского национального банка Алеш Михл. «Я считаю, что эта ставка по-прежнему высока, и банки могут ее снизить», — заявил он в октябре прошлого года, когда процентная ставка превышала пять процентов. «Они получают от этого отличную маржу и хотят сохранить прибыльность», — сказал он.
Вторая причина заключается в более слабой конкуренции между банками по сравнению с прошлым. «Спрос домохозяйств на кредиты постепенно растет, поэтому банки не чувствуют давления на более значительные скидки. В результате клиенты вынуждены довольствоваться скидками в десятые доли процента», — говорит Сикора из Swiss Life Select.
Извилистый путь вниз
Уже в начале 2025 года все были единодушны в том, что в этом году нас не ждет резкого падения ставок. И текущая динамика только подтверждает это. «Прогноз на вторую половину 2025 года остается сдержанным. Мы предполагаем, что ставки будут продолжать снижаться, но темпами не более 0,1–0,2 процентного пункта в квартал», — говорит Йиржи Сикора.
По его словам, инфляция находится под контролем, но Чешский национальный банк остается осторожным. В игру вступают и зарубежные факторы — геополитическая неопределенность и постепенное смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне. «Поэтому в настоящее время ожидать резкого возвращения ставок ниже четырех процентов — скорее иллюзия», — добавляет ипотечный аналитик.
Хотя разница между маем и июнем скорее косметическая и свидетельствует о в целом медленном темпе снижения, по мнению эксперта, даже небольшие корректировки могут означать значительную экономию по долгосрочным кредитам.
«По долгосрочным кредитам даже снижение на десятые доли процента может означать экономию в десятки тысяч крон», — добавляет Сикора.