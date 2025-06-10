16 метров должно хватить. в Чехии рождается новый рынок микроквартир
10 июня 2025
13:00
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Микроквартиры и однокомнатные квартиры являются двигателем рынка недвижимости в Чехии. Цены на квартиры выросли на десять процентов по сравнению с прошлым годом, и рынок оживает даже за пределами крупных городов. Интерес проявляют в основном инвесторы.
Рынок недвижимости в основном тянут небольшие квартиры, которые покупатели приобретают чаще всего в качестве инвестиции, особенно в Праге и Брно. Согласно статистике банка ČSOB, наряду со спросом на однокомнатные квартиры в последнее время набирает обороты новая тенденция к еще более маленьким квартирам, то есть квартирам площадью около 16 квадратных метров.
«Мы также наблюдаем восходящий тренд в финансировании микроквартир, к которым относятся, например, ателье или нежилые помещения, переоборудованные для жилых целей. Мы ожидаем, что благодаря растущей привлекательности для застройщиков и инвесторов эта тенденция распространится и на другие региональные и, в частности, университетские города», — говорит генеральный директор ČSOB Hypoteční banka Мартин Вашек.
Тенденцию строительства малогабаритных квартир в связи с демографическими изменениями подтверждает также директор отдела недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte Петр Хана.
«С 2010 года значительно выросло количество одно- и двухчленных домохозяйств. В то же время люди дольше живут одни, особенно в период начала карьеры. Здесь также высокий уровень разводов и увеличивается средняя продолжительность жизни. В том числе благодаря этим факторам люди в настоящее время учатся выбирать подходящее жилье», — сказал Хана.
Единственный путь к снижению цен
По словам Вашека из ČSOB Hypoteční banka, в столице сейчас готовится несколько проектов с сотнями малогабаритных квартир. Помимо новых зданий, возводятся также перестроенные старые офисы и отели.
Строительством микроквартир уже занимается, например, компания Trigema, которая готовит их в проекте на пражской Инвалидовне или в проекте Top Tower.
«За десять лет средний размер квартиры уменьшился на десять квадратных метров. Это означает, что из средней квартиры фактически исчезла одна целая комната», — описал ситуацию владелец Trigema Марцел Сурал.
По его словам, причиной этого являются растущие цены на квартиры, которые растут быстрее, чем доходы населения. «Тогда у вас нет выбора. Вы не можете пойти по пути удешевления квадратного метра, а только по пути удешевления абсолютной стоимости квартиры, которую видит клиент и которую он может себе позволить. Уменьшение площади квартир в настоящее время является единственной возможностью», — пояснил он в интервью SZ Byznys.
Рост цен на недвижимость, особенно на квартиры, в Чехии продолжается все более быстрыми темпами. Согласно актуальному Индексу жилья ČSOB, цены на квартиры выросли на целых десять процентов в годовом исчислении. За один квартал цены выросли на 3,7 процента по сравнению с концом 2024 года, что является самым высоким квартальным ростом с начала 2022 года.
«Рост цен на недвижимость сохраняет высокую динамику. Наибольший перевес спроса наблюдается на квартиры, где мы после длительного периода зафиксировали двузначный темп роста. Если не произойдет существенных изменений на стороне предложения, динамика цен не изменится», — говорит Мартин Вашек.
В то время как Прага и Среднечешский край продолжают постепенный рост, самый большой скачок произошел в регионах. Самый значительный квартальный рост зафиксирован в Моравско-Словенском крае (+6,3%), за которым следуют Карловарский (+6%) и Оломоуцкий (+4,7%) края. Рост цен, превышающий три процента за первый квартал, зафиксирован почти во всех краях, за исключением Южночешского.
«Объем продаж в регионах немного растет, особенно в сегменте малогабаритных квартир. Именно в этой категории спрос значительно превышает предложение», — отмечает ČSOB в своем отчете. Например, в Брно продолжается рост цен на новостройки, которые в некоторых районах приближаются к уровню столицы.
Рост цен касается не только квартир. Цены на семейные дома выросли на 6,3% в годовом исчислении, только за первый квартал они выросли на 2,5%. «Мы наблюдаем растущий интерес и к старым домам, часто находящимся в плохом техническом состоянии. Клиенты приобретают их с целью реконструкции с помощью субсидий», — говорит Мирослав Зетек, заместитель председателя правления ČSOB Hypoteční banka.
Аналогичная ситуация наблюдается и с земельными участками, цены на которые выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом. «На рынке земельных участков спрос остается высоким, однако предложение ограничивается старыми планами застройки и ограниченными возможностями сетей», — добавляет Мартин Вашек. Растет также интерес к земельным участкам, расположенным на большем расстоянии от городов, или к таким, которые соответствуют плану застройки, но пока не подключены к инфраструктуре.
«Мы также наблюдаем восходящий тренд в финансировании микроквартир, к которым относятся, например, ателье или нежилые помещения, переоборудованные для жилых целей. Мы ожидаем, что благодаря растущей привлекательности для застройщиков и инвесторов эта тенденция распространится и на другие региональные и, в частности, университетские города», — говорит генеральный директор ČSOB Hypoteční banka Мартин Вашек.
Тенденцию строительства малогабаритных квартир в связи с демографическими изменениями подтверждает также директор отдела недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte Петр Хана.
«С 2010 года значительно выросло количество одно- и двухчленных домохозяйств. В то же время люди дольше живут одни, особенно в период начала карьеры. Здесь также высокий уровень разводов и увеличивается средняя продолжительность жизни. В том числе благодаря этим факторам люди в настоящее время учатся выбирать подходящее жилье», — сказал Хана.
Единственный путь к снижению цен
По словам Вашека из ČSOB Hypoteční banka, в столице сейчас готовится несколько проектов с сотнями малогабаритных квартир. Помимо новых зданий, возводятся также перестроенные старые офисы и отели.
Строительством микроквартир уже занимается, например, компания Trigema, которая готовит их в проекте на пражской Инвалидовне или в проекте Top Tower.
«За десять лет средний размер квартиры уменьшился на десять квадратных метров. Это означает, что из средней квартиры фактически исчезла одна целая комната», — описал ситуацию владелец Trigema Марцел Сурал.
По его словам, причиной этого являются растущие цены на квартиры, которые растут быстрее, чем доходы населения. «Тогда у вас нет выбора. Вы не можете пойти по пути удешевления квадратного метра, а только по пути удешевления абсолютной стоимости квартиры, которую видит клиент и которую он может себе позволить. Уменьшение площади квартир в настоящее время является единственной возможностью», — пояснил он в интервью SZ Byznys.
Рост цен на недвижимость, особенно на квартиры, в Чехии продолжается все более быстрыми темпами. Согласно актуальному Индексу жилья ČSOB, цены на квартиры выросли на целых десять процентов в годовом исчислении. За один квартал цены выросли на 3,7 процента по сравнению с концом 2024 года, что является самым высоким квартальным ростом с начала 2022 года.
«Рост цен на недвижимость сохраняет высокую динамику. Наибольший перевес спроса наблюдается на квартиры, где мы после длительного периода зафиксировали двузначный темп роста. Если не произойдет существенных изменений на стороне предложения, динамика цен не изменится», — говорит Мартин Вашек.
В то время как Прага и Среднечешский край продолжают постепенный рост, самый большой скачок произошел в регионах. Самый значительный квартальный рост зафиксирован в Моравско-Словенском крае (+6,3%), за которым следуют Карловарский (+6%) и Оломоуцкий (+4,7%) края. Рост цен, превышающий три процента за первый квартал, зафиксирован почти во всех краях, за исключением Южночешского.
«Объем продаж в регионах немного растет, особенно в сегменте малогабаритных квартир. Именно в этой категории спрос значительно превышает предложение», — отмечает ČSOB в своем отчете. Например, в Брно продолжается рост цен на новостройки, которые в некоторых районах приближаются к уровню столицы.
Рост цен касается не только квартир. Цены на семейные дома выросли на 6,3% в годовом исчислении, только за первый квартал они выросли на 2,5%. «Мы наблюдаем растущий интерес и к старым домам, часто находящимся в плохом техническом состоянии. Клиенты приобретают их с целью реконструкции с помощью субсидий», — говорит Мирослав Зетек, заместитель председателя правления ČSOB Hypoteční banka.
Аналогичная ситуация наблюдается и с земельными участками, цены на которые выросли на 5,5% по сравнению с прошлым годом. «На рынке земельных участков спрос остается высоким, однако предложение ограничивается старыми планами застройки и ограниченными возможностями сетей», — добавляет Мартин Вашек. Растет также интерес к земельным участкам, расположенным на большем расстоянии от городов, или к таким, которые соответствуют плану застройки, но пока не подключены к инфраструктуре.