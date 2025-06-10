16 метров должно хватить. в Чехии рождается новый рынок микроквартир

Новости 420on 10 июня 2025 13:00 235

Микроквартиры и однокомнатные квартиры являются двигателем рынка недвижимости в Чехии. Цены на квартиры выросли на десять процентов по сравнению с прошлым годом, и рынок оживает даже за пределами крупных городов. Интерес проявляют в основном инвесторы.