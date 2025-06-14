Чешский девелопер рассказывает, как удешевить квартиры на 25 процентов

Новости 420on 14 июня 2025 09:00 752

«Все обсуждают доступное жилье. Говорят о всех субсидиях и мерах, которые могли бы снизить цены на аренду, но это вообще не обсуждается», — говорит руководитель риелторского подразделения EPH Петр Паличка о нормах, которые удорожают строительство и устанавливают стандарты для квартир.