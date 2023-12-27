Разрешение на строительство крупных объектов по новому закону будут выдавать с января

Новый закон о строительстве от 2021 года, который проталкивало тогдашнее правительство Андрея Бабиша (ANO), должен был ввести государственное управление строительством во главе с Высшим строительным управлением с июля этого года. В прошлом году нынешняя правящая коалиция, которая критиковала новый закон о строительстве, будучи еще в оппозиции, добилась отсрочки запуска государственного управления строительством на один год. Тем временем она подготовила другое предложение, которое с июля этого года полностью упраздняло запланированное Высшее строительное управление. Вместо этого сохранялись существующие строительные органы при муниципалитетах, а для резервных зданий было создано новое DESU.



Будучи единственным строительным органом, он будет сам оценивать вопросы охраны здоровья населения при выдаче разрешений на строительство, а не региональные станции здравоохранения. Он также будет выдавать разрешения на строительство сопутствующих сооружений.



Новый Закон о строительстве с внесенными в него поправками должен сократить и упростить процедуру строительства. Это станет возможным, например, благодаря процедуре, при которой строительный орган сам обходит другие заинтересованные органы и получает их заключения в так называемом согласованном обязательном заключении. Согласно совершенно новому закону, это заключение будет включать в себя и так называемое единое экологическое заключение (ЕЭЗ). Он вступит в силу 1 января 2024 года.



В конце для застройщика должен быть только один штамп. При необходимости строительный орган может начать переговоры с заинтересованными органами власти и застройщиком. Если кто-то обжалует решение строительного органа, решение должен будет принять вышестоящий орган. Дело не будет возвращено на более низкий уровень.



Новый закон о строительстве также позволит легализовать здания, не получившие ранее разрешения, при определенных условиях. Для того чтобы здание было узаконено, оно должно соответствовать генеральному плану муниципалитета или мерам по зонированию, а также отвечать общественным интересам или требованиям к общественному транспорту и технической инфраструктуре.