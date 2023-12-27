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Разрешение на строительство крупных объектов по новому закону будут выдавать с января

Анастасия Князева
28 декабря 2023
19:30
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С 1 января следующего года вступит в силу новый Закон о строительстве от 2021 г. Некоторые из его нововведений начали применяться уже в июле текущего года, другие — с июля 2024 г. После Нового года новый Закон о строительстве в основном будет означать, что вновь созданное Управление транспортного и энергетического строительства (DESÚ) начнет выдавать разрешения на так называемые резервированные сооружения — крупные объекты инфраструктуры, такие как автострады или электростанции, в соответствии с новым законом. Другие обычные здания, такие как дома и гаражи, согласно новому закону, будут разрешены строительными органами только с июля.
Новый закон о строительстве от 2021 года, который проталкивало тогдашнее правительство Андрея Бабиша (ANO), должен был ввести государственное управление строительством во главе с Высшим строительным управлением с июля этого года. В прошлом году нынешняя правящая коалиция, которая критиковала новый закон о строительстве, будучи еще в оппозиции, добилась отсрочки запуска государственного управления строительством на один год. Тем временем она подготовила другое предложение, которое с июля этого года полностью упраздняло запланированное Высшее строительное управление. Вместо этого сохранялись существующие строительные органы при муниципалитетах, а для резервных зданий было создано новое DESU.

Будучи единственным строительным органом, он будет сам оценивать вопросы охраны здоровья населения при выдаче разрешений на строительство, а не региональные станции здравоохранения. Он также будет выдавать разрешения на строительство сопутствующих сооружений.

Новый Закон о строительстве с внесенными в него поправками должен сократить и упростить процедуру строительства. Это станет возможным, например, благодаря процедуре, при которой строительный орган сам обходит другие заинтересованные органы и получает их заключения в так называемом согласованном обязательном заключении. Согласно совершенно новому закону, это заключение будет включать в себя и так называемое единое экологическое заключение (ЕЭЗ). Он вступит в силу 1 января 2024 года.

В конце для застройщика должен быть только один штамп. При необходимости строительный орган может начать переговоры с заинтересованными органами власти и застройщиком. Если кто-то обжалует решение строительного органа, решение должен будет принять вышестоящий орган. Дело не будет возвращено на более низкий уровень.

Новый закон о строительстве также позволит легализовать здания, не получившие ранее разрешения, при определенных условиях. Для того чтобы здание было узаконено, оно должно соответствовать генеральному плану муниципалитета или мерам по зонированию, а также отвечать общественным интересам или требованиям к общественному транспорту и технической инфраструктуре.
Чехия строительство

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