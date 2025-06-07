От строительства квартир государство получает миллионы, а города — почти ничего

Новости 420on 7 июня 2025 15:00 112

Государство получает с каждой квартиры до 1,6 миллиона крон, но почти ничего из этого не возвращается городу, где ведется строительство. «Сегодня главным бенефициаром строительства квартир является государство. Какая тогда может быть мотивация у города поддерживать строительство?» — спрашивает Зденек Соудный, генеральный секретарь Ассоциации застройщиков и вице-президент Союза предпринимателей в строительстве.