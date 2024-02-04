Новый закон о строительстве вызывает опасения более чем у половины застройщиков
21 февраля 2024
19:30
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Форма нового закона о строительстве вызывает беспокойство у большинства инженеров-строителей, техников и предпринимателей. По их мнению, новый закон не приведет к улучшению и ускорению выдачи разрешений на строительство. Об этом свидетельствуют результаты опроса Чешской палаты уполномоченных инженеров и техников, занятых в строительстве (ČKAIT), в котором приняли участие 1 100 членов палаты и который имеется в распоряжении ČTK. Согласно результатам опроса, оформление разрешений на строительство в соответствии со старым законом о строительстве в большинстве случаев занимает несколько месяцев, а не лет, как указывают некоторые политики и аналитики. По мнению ČKAIT, поздние поправки были созданы без необходимого анализа фактической продолжительности процедуры получения разрешения и выявления основных процедурных проблем.
Новый закон о строительстве, который выступит в силу с 1 июля этого года, устанавливает новый порядок выдачи разрешений на строительство и предусматривает, в частности, цифровизацию процедуры строительства. Однако до 2027 года можно будет получать разрешения на строительство в соответствии со старым законом о строительстве, который ввел в 2018 году так называемую процедуру совместного планирования и строительства. Это процесс, в ходе которого здание одновременно размещается и получает разрешение, что, по мнению ČKAIT, значительно помогает ускорить строительство.
По данным исследования, средняя продолжительность процедуры зонирования по старому закону для многоквартирных домов составляла пять месяцев, столько же длилось и получение разрешения на строительство. Совместная процедура планирования и получения разрешения на строительство для них заняла в среднем шесть месяцев, а медиана — три месяца. Самый длительный процесс получения совместного разрешения — в среднем почти год — у тоннельных сооружений. И наоборот, быстрее всего получают совместное разрешение склады или парковочные сооружения —менее пяти месяцев. То же касается домов и дач. В среднем на получение разрешения у них уходит четыре месяца, а на процесс получения совместного разрешения — пять месяцев.
«Почти половина участвовавших в опросе уполномоченных лиц ответили, что продолжительность большинства процедур получения разрешений на строительство в стране, включая сопутствующие инженерные работы, обычно составляет от шести месяцев до одного года. Практически во всех категориях мы столкнулись с относительно сложными сооружениями, разрешенными в течение нескольких дней, и относительно простыми сооружениями с очень проблематичными и длительными разрешительными процедурами», — сказал Роберт Шпалек, председатель ČKAIT.
По мнению респондентов, совместные процедуры для строительства стоимостью свыше 100 млн крон в среднем позволяют сэкономить более пяти месяцев на этапе получения разрешения на строительство. Однако в некоторых случаях решения о зонировании или разрешения на строительство не выдавались даже спустя несколько лет. В основном это происходило из-за судебных споров.
По словам Михала Драгорада, заместителя председателя ČKAIT, было ошибкой менять закон о строительстве без необходимого анализа фактической продолжительности процедуры получения разрешения и выявления основных процедурных проблем. В то время авторы закона ссылались на рейтинг Doing Business, который, однако, Всемирный банк прекратил публиковать в 2020 году из-за ненадежных данных и недостоверной методологии. В этом году Министерство регионального развития также выступило против рейтинга и выразило сомнение, что Чешская Республика должна занимать 33-е место в рейтинге худших стран по длительности строительных процедур.
По данным исследования, средняя продолжительность процедуры зонирования по старому закону для многоквартирных домов составляла пять месяцев, столько же длилось и получение разрешения на строительство. Совместная процедура планирования и получения разрешения на строительство для них заняла в среднем шесть месяцев, а медиана — три месяца. Самый длительный процесс получения совместного разрешения — в среднем почти год — у тоннельных сооружений. И наоборот, быстрее всего получают совместное разрешение склады или парковочные сооружения —менее пяти месяцев. То же касается домов и дач. В среднем на получение разрешения у них уходит четыре месяца, а на процесс получения совместного разрешения — пять месяцев.
«Почти половина участвовавших в опросе уполномоченных лиц ответили, что продолжительность большинства процедур получения разрешений на строительство в стране, включая сопутствующие инженерные работы, обычно составляет от шести месяцев до одного года. Практически во всех категориях мы столкнулись с относительно сложными сооружениями, разрешенными в течение нескольких дней, и относительно простыми сооружениями с очень проблематичными и длительными разрешительными процедурами», — сказал Роберт Шпалек, председатель ČKAIT.
По мнению респондентов, совместные процедуры для строительства стоимостью свыше 100 млн крон в среднем позволяют сэкономить более пяти месяцев на этапе получения разрешения на строительство. Однако в некоторых случаях решения о зонировании или разрешения на строительство не выдавались даже спустя несколько лет. В основном это происходило из-за судебных споров.
По словам Михала Драгорада, заместителя председателя ČKAIT, было ошибкой менять закон о строительстве без необходимого анализа фактической продолжительности процедуры получения разрешения и выявления основных процедурных проблем. В то время авторы закона ссылались на рейтинг Doing Business, который, однако, Всемирный банк прекратил публиковать в 2020 году из-за ненадежных данных и недостоверной методологии. В этом году Министерство регионального развития также выступило против рейтинга и выразило сомнение, что Чешская Республика должна занимать 33-е место в рейтинге худших стран по длительности строительных процедур.
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