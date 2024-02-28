Чешские дома подвергнутся масштабной экологической реконструкции

Европейские институты согласовали новые правила в прошлом году. Сейчас идет окончательное утверждение. После Европейского парламента их еще должен утвердить Европейский совет, состоящий из представителей стран-членов ЕС.





Если это произойдет, как ожидается, то государство и частных владельцев ожидает несколько проблем. Первая из них должна быть решена к 2028 году, когда здания, принадлежащие, эксплуатируемые или используемые государственными органами, например, министерствами, должны стать безэмиссионными.





Через два года все новые здания должны стать климатически нейтральными, а еще через двадцать лет критериям должны соответствовать старые здания, за исключением сельскохозяйственных построек, памятников и церквей.





Котлы на ископаемом топливе также должны быть полностью выведены из эксплуатации к 2040 году. Директива ЕС не запрещает использовать электроэнергию, произведенную, например, на угольных электростанциях. Они просто будут обязаны сбалансировать такие «грязные» источники.





«Зданиям придется компенсировать низкое потребление энергии из источников выбросов за счет возобновляемых, то есть свободных от выбросов, источников, либо за счет самогенерации на уровне здания, либо на уровне сообщества», — говорит Марта Геллова, директор организации Chance for Buildings, которая занимается вопросами устойчивого строительства.





На практике этого можно добиться, например, установив солнечные батареи на крыше многоквартирного дома«. По данным Европейской комиссии, здания в Европейском союзе потребляют 40% энергии и производят 36% выбросов парниковых газов.





Поэтому директива требует от государств-членов сократить потребление энергии в жилых домах на 16% в течение следующих шести лет, а к 2035 году — на 20-22%. К 2030 году 16% других типов зданий, таких как офисы и склады, должны быть реконструированы.





Не только изоляция





Геллова говорит, что эти коммерческие здания уже ремонтируются их владельцами в связи с требованиями арендаторов.





«Более серьезной проблемой станут здания, находящиеся в государственной и общественной собственности, где техническим обслуживанием часто пренебрегают. Государство должно показать пример и начать больше ремонтировать», — заявил Гелл.





В настоящее время в Чехии ежегодно обновляется около 1% зданий. Правительство стремится к тому, чтобы этот показатель был в три раза выше.





В этом году Министерство окружающей среды расширило программу субсидирования «Новые зеленые сбережения», чтобы решить эту проблему. В сотрудничестве со строительными обществами оно также предлагает льготные кредиты в рамках кампании «Ремонт бабушкиного дома».





«Ремонтировать старые дома гораздо дешевле, чем строить новые», — говорит министр Петр Хладик (KDU-ČSL). Он оценивает общую стоимость необходимых ремонтных работ в 1,5 триллиона крон.





По мнению экспертов в области экологии, чтобы соответствовать европейским критериям, страна должна сосредоточиться на поддержке комплексной реконструкции зданий. То есть не просто утеплять их, а вносить серьезные изменения, например, в управление водными ресурсами или используемые строительные материалы.





«Это непростая задача. Энергосбережение — это улучшение общего качества здания, его внутренней среды и управления процессами в здании», — сказал Ярослав Мароушек, глава SEVEn, консалтинговой компании, специализирующейся на эффективном использовании энергии.





По его словам, проблема еще и в том, что нелегко правильно рассчитать и объяснить выгоду от экономии.





Мароушек и его коллеги провели два года, встречаясь с представителями бизнеса, науки и государственной администрации по этой теме. В январе они представили 50 пунктов, которые могли бы ускорить ремонт.





Среди предложенных мер, в частности, увеличение государственной поддержки реновации, улучшение образования, сотрудничество с коммерческими банками и использование альтернативных источников энергии. Помимо фотовольтаики, к ним относится водород.





Чешский совет по экологическому строительству, еще одна организация, занимающаяся вопросами экологичности зданий, также разработала подобный план. Среди прочего, он советует поощрять установку возобновляемых источников энергии, поддерживать разработку новых строительных материалов с низким углеродным следом или улучшить взаимодействие отдельных государственных учреждений при установлении субсидий и других видов поддержки.