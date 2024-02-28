Чешские дома подвергнутся масштабной экологической реконструкции
13 марта 2024
10:30
139
С 2030 года все новые здания в Чехии должны быть с нулевым уровнем выбросов, а с 2050 года существующие здания также должны быть климатически нейтральными. Этот законопроект был одобрен Европейским парламентом во вторник, 12 марта.
Европейские институты согласовали новые правила в прошлом году. Сейчас идет окончательное утверждение. После Европейского парламента их еще должен утвердить Европейский совет, состоящий из представителей стран-членов ЕС.
Если это произойдет, как ожидается, то государство и частных владельцев ожидает несколько проблем. Первая из них должна быть решена к 2028 году, когда здания, принадлежащие, эксплуатируемые или используемые государственными органами, например, министерствами, должны стать безэмиссионными.
Через два года все новые здания должны стать климатически нейтральными, а еще через двадцать лет критериям должны соответствовать старые здания, за исключением сельскохозяйственных построек, памятников и церквей.
Котлы на ископаемом топливе также должны быть полностью выведены из эксплуатации к 2040 году. Директива ЕС не запрещает использовать электроэнергию, произведенную, например, на угольных электростанциях. Они просто будут обязаны сбалансировать такие «грязные» источники.
«Зданиям придется компенсировать низкое потребление энергии из источников выбросов за счет возобновляемых, то есть свободных от выбросов, источников, либо за счет самогенерации на уровне здания, либо на уровне сообщества», — говорит Марта Геллова, директор организации Chance for Buildings, которая занимается вопросами устойчивого строительства.
На практике этого можно добиться, например, установив солнечные батареи на крыше многоквартирного дома«. По данным Европейской комиссии, здания в Европейском союзе потребляют 40% энергии и производят 36% выбросов парниковых газов.
Поэтому директива требует от государств-членов сократить потребление энергии в жилых домах на 16% в течение следующих шести лет, а к 2035 году — на 20-22%. К 2030 году 16% других типов зданий, таких как офисы и склады, должны быть реконструированы.
Не только изоляция
Геллова говорит, что эти коммерческие здания уже ремонтируются их владельцами в связи с требованиями арендаторов.
«Более серьезной проблемой станут здания, находящиеся в государственной и общественной собственности, где техническим обслуживанием часто пренебрегают. Государство должно показать пример и начать больше ремонтировать», — заявил Гелл.
В настоящее время в Чехии ежегодно обновляется около 1% зданий. Правительство стремится к тому, чтобы этот показатель был в три раза выше.
В этом году Министерство окружающей среды расширило программу субсидирования «Новые зеленые сбережения», чтобы решить эту проблему. В сотрудничестве со строительными обществами оно также предлагает льготные кредиты в рамках кампании «Ремонт бабушкиного дома».
«Ремонтировать старые дома гораздо дешевле, чем строить новые», — говорит министр Петр Хладик (KDU-ČSL). Он оценивает общую стоимость необходимых ремонтных работ в 1,5 триллиона крон.
По мнению экспертов в области экологии, чтобы соответствовать европейским критериям, страна должна сосредоточиться на поддержке комплексной реконструкции зданий. То есть не просто утеплять их, а вносить серьезные изменения, например, в управление водными ресурсами или используемые строительные материалы.
«Это непростая задача. Энергосбережение — это улучшение общего качества здания, его внутренней среды и управления процессами в здании», — сказал Ярослав Мароушек, глава SEVEn, консалтинговой компании, специализирующейся на эффективном использовании энергии.
По его словам, проблема еще и в том, что нелегко правильно рассчитать и объяснить выгоду от экономии.
Мароушек и его коллеги провели два года, встречаясь с представителями бизнеса, науки и государственной администрации по этой теме. В январе они представили 50 пунктов, которые могли бы ускорить ремонт.
Среди предложенных мер, в частности, увеличение государственной поддержки реновации, улучшение образования, сотрудничество с коммерческими банками и использование альтернативных источников энергии. Помимо фотовольтаики, к ним относится водород.
Чешский совет по экологическому строительству, еще одна организация, занимающаяся вопросами экологичности зданий, также разработала подобный план. Среди прочего, он советует поощрять установку возобновляемых источников энергии, поддерживать разработку новых строительных материалов с низким углеродным следом или улучшить взаимодействие отдельных государственных учреждений при установлении субсидий и других видов поддержки.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
08:00
13 МАРТА 2024
570
Квартиры и дома на порталах недвижимости в Чехии переоценены больше всего с 2020 года. Продавцы вынуждены давать большие скидки, которые раньше не было.
09:30
12 МАРТА 2024
564
Проблемы назревают вокруг компании Getberg — застройщика, стоящего за несколькими проектами семейных домов и квартир в окрестностях Праги. После того как редакция SZ Byznys выяснила, что компания,...
09:30
11 МАРТА 2024
506
ДВА МИЛЛИАРДА КРОН НА СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ: ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ КВАРТИР
Строительство социальных квартир получит стимул к развитию благодаря финансовой поддержке Министерства регионального развития в размере 2 миллиардов крон. Эта инициатива — ключевая часть усилий...
22:00
8 МАРТА 2024
1154
В прошлом году в Чехии инвестировали в недвижимость самыми низкими темпами за последнее десятилетие. Большая часть инвестиций была сделана чехами.
10:00
8 МАРТА 2024
938
Крупнейший поставщик арендного жилья в Чехии готовится в этом году отремонтировать и благоустроить более 2 000 квартир. Компания Heimstaden инвестирует в проект более 2 миллиардов крон.
16:30
7 МАРТА 2024
924
Полученные данные можно использовать, например, для того, чтобы решить, в какой части страны строить. Кроме того, карта поможет при разработке новых требований к кредитованию инвестиций.
11:30
7 МАРТА 2024
941
Ставки по ипотечным кредитам в находятся в состоянии стагнации. Долгожданное удешевление ипотеки должно произойти весной, когда Чешский национальный банк (ЧНБ) будет обсуждать вопрос об...
11:30
6 МАРТА 2024
1977
Доступности недвижимости способствовало небольшое снижение цен в прошлом году. По мнению экспертов, тенденция может сохраниться и в этом году. Однако серьезного разворота ожидать не стоит.
08:00
6 МАРТА 2024
938
Рынок коммерческой недвижимости находится в состоянии стагнации уже практически два года из-за неблагоприятных экономических условий, в которых оказались инвесторы. По словам Радима Пассера,...
12:30
5 МАРТА 2024
1812
НАД ПРАЖСКИМ ЗАСТРОЙЩИКОМ GETBERG СГУЩАЮТСЯ ТУЧИ. КЛИЕНТЫ ЖАЛУЮТСЯ, ЧТО КОМПАНИЯ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Группа Getberg, которая до недавнего времени успешно привлекала капитал от розничных инвесторов на платформе Fundlift, покинула свою штаб-квартиру в пражском районе Либень и задолжала деньги...
22:00
4 МАРТА 2024
1241
Цены на квартиры, выставленные на продажу в крупнейших городах, в этом году снова выросли после небольшого снижения в прошлом году. Например, квартира площадью 75 квадратных метров в панельном доме...
09:30
1 МАРТА 2024
1937
С двух заброшенных жилых домов с гаражами и трехэтажного здания, связанного с русской школой в пражском районе Бубенч, исчезли печати в земельном кадастре. По словам властей, здания попали в...
22:00
29 ФЕВРАЛЯ 2024
1308
В 2023 году расходы среднего чешского домохозяйства на жилье выросли на 21,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 8 299 крон в месяц. Это составило почти 17% от их чистого дохода. За аренду...
21:00
28 ФЕВРАЛЯ 2024
7311
ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ БУДУТ РАСТИ. И ПОСМОТРИМ, КАК НА ЭТО ПОВЛИЯЕТ ОТЪЕЗД УКРАИНЦЕВ ИЗ ЧЕХИИ, ГОВОРИТ ОДИН ИЗ ИНВЕСТОРОВ
Будут расти или нет? Цены на недвижимость — тема, которой активно интересуются чехи, а также инвесторы в недвижимость Либор Подхола и Михал Яловецкий.
10:30
28 ФЕВРАЛЯ 2024
1969
Февральское снижение ставок Чешского национального банка вызвало волну дальнейшего удешевления ипотеки. Банки снижают процентные ставки в основном на короткие сроки, а некоторые из них даже...